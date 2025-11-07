×
Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış!

#Ben Affleck#Jennifer Lopez#Ana De Armas
Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 11:47

Gösteri dünyasının, özel hayatı en çok merak edilen ve mercek altına alınan ünlülerinden biri o... Doğrusu hiç haksız da değil bu durum. Öncelikle Hollywood'un ünlülerinden biri. İkincisi de tıpkı kendisi gibi göz önünde güzellerle iki evlilik yaptı ve ikisinden de boşandı.

50'li yaşlarının başında, bir kez daha bekarlık günlerine döndü bir başka deyişle. Üstüne bir de ikinci boşanması kamuoyunun dikkatini çekince bundan sonra ne yapacağı da merak konusu oldu.

Şimdi de bu ünlü hakkında bambaşka bir iddia ortada dolaşıyor.

Söylenenlere göre evlenmeden önce birlikte olduğu eski sevgilisinin de yine bekar kaldığını öğrendiği andan itibaren büyük bir sevince kapıldı!

Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış


YİNE SÖYLENTİLERİN MERKEZİNDE 
İlk bakışta karışık gibi görünen bu söylentinin kahramanı Ben Affleck...

Jennifer Garner ile yaptığı ilk evliliğinin yıkılmasından sonra eski nişanlısı Jennifer Lopez ile evlendi Affleck. Ama bu evlilik sadece iki yıl sürebildi. Bir zamanlar Bennifer olarak anılan çift de boşandı.

Şimdi ne yapacakları hayatlarına kimlerin gireceği merak konusu. T

Diğer yandan Affleck'in, 2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldığı Jennifer Lopez ile aşkına ikinci bir şans vermeden önce birlikte olduğu Ana de Armas var.

Genç yıldız da bir süredir Tom Cruise ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyordu. Bir ara evlenecekleri bile söylendi. Ama yollar ayrıldı.

Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış

Ben Affleck ile 37 yaşındaki Ana de Armas, 2020 yılında bir ilişki yaşayıp yollarını ayırmıştı.

Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış

İlişkilerinin en ateşli döneminde Ben Affleck'in evinin kapısı önüne yerleştirilen Ana de Armas'ın karton maketi çok konuşulmuştu. Maketi oraya kimin koyduğu net olarak bulunamadı. Ama söylentilere göre bunu Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızından biri yaptı.

Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış

Yakınlarının anlattığına göre Affleck, Ana de Armas kendisini terk edip gittikten sonra üzüldü. Onun Tom Cruise'dan ayrıldığını duymak da Affleck'i mutlu etti. 

Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış

ONLARIN AYRILDIĞINI DUYUNCA SEVİNDİ
Şimdi söylenenlere göre ise Ben Affleck, eski sevgilisi Ana de Armas'ın da kendisi gibi bekar kalmasından dolayı kendini gayet mutlu hissediyor.

Ana de Armas ile Ben Affleck, 2020 yılında bir ilişki yaşamıştı. Fakat bu ilişki öyle uzun ömürlü olmadı.

Ama yakınlarının ileri sürdüğüne göre Affleck, Ana de Armas'ı bir türlü unutamadı.

Eski nişanlısı Jennifer Lopez ile yıllar sonra yeniden barışmasını ve hatta evlenmesini örnek gösteren kaynaklar "Demek ki Affleck, ikinci şansa inanıyor. Ayrıca Ana de Armas'ın da Tom Cruise'dan ayrılmış olması onu mutlu etti. Şimdi bir yoklama yapıp yeniden bir araya gelme şansları olup olmadığına bakacak" diye konuştu.

Yine bu kaynaklara bakılırsa Affleck, Ana de Armas ile birlikte olduğu dönemde kötü alışkanlıklarının pençesindeydi...

Ama şimdi ayakları daha fazla yere basıyor, eskisinden daha farklı.

Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış

UZAKTAN UZAĞA KISKANÇLIK HİSSETMİŞ
Bu arada Ben Affleck ile ilgili söylenen başka bir ayrıntı daha var... Buna göre her ne kadar ayrılmış olsalar da Affleck, Ana'nın Tom Cruise ile ilişki yaşadığını öğrendiğinde biraz kıskançlık hissetti.

İkilinin geçmişte kalan aşkını hatırlayan bir kaynak "Ben, Ana'dan gerçekten hoşlanıyordu.

O yüzden de ilişkiyi bitirip kendi yoluna gittiğinde üzülmüştü. Ana'yı başkalarıyla mutlu görmek onun için pek kolay olmamıştı" diye konuştu.

Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış

Ana de Armas son olarak Tom Cruise ile ilişkisiyle konuşuldu. Birkaç kez el ele görünseler de bu ilişki hakkında hiçbir açıklama yapmasalar da bir ara haklarında evlilik söylentileri bile çıktı. Ama Ana de Armas ile Tom Cruise ilişkisi o kadar uzun sürmeden tarihe karıştı.

Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış

53 yaşındaki Ben Affleck, ilk evliliğini Jennifer Garner ile yaptı. Bu evlilikten üç çocuğu oldu. 2005'te evlenen eski çift, 10 yıl sonra yollarını ayırdı. 2018'de de resen boşandı.

Evinin kapısına onun maketi bile konulmuştu... İkinci kez boşandı, kendine yeni bir sevinç buldu: Yaşasın, eski sevgilim de bekar kalmış

2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldığı Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. 2022'de evlendiler ama iki yıl sonra boşandılar.

 

 

BAKMADAN GEÇME!