İki yuva yıkılıp gitti... Şimdi sıra yenisini kurmakta: Yıl bitmeden evlen benimle!

Herkesin tahmin ettiği gibi bu ünlü çift, Sutton Foster ile Hugh Jackman…

Birlikte rol aldıkları müzikalde aşka düşen çift son olarak yeni yılı romantik bir Kosta Rika tatilinde karşıladı. Şimdi onlardan gelen yeni iddia evlenmek için acele ettikleri. Özellikle de Sutton Foster'ın.

İleri sürülenlere göre ikili çoktan nişanlandı bile. Bu da yakın çevrelerinin artık çok iyi bildiği açık bir sır. Kamuoyuna ilan etmek için de Foster'ın ikinci kocası Ted Griffin'den resmi olarak boşanmasını bekliyorlar.

Bir başka iddiaya göre de bu evlilik işinin biran önce olmasını isteyen taraf Sutton Foster'ın ta kedisi. Hatta sevgilisine bu konuda baskı yaptığı bile söyleniyor.

Bu gizli nişan olayı çiftin Kosta Rika tatilinden fotoğrafların yansıdığı günden beri kulaktan kulağa fısıldanıyor.

Zaten yine bu söylentilere göre Kosta Rika tatilinin amacı da buydu: Yani Jackman'ın sevgilisine evlenme teklif etmek istemesi.

57 yaşındaki Jackman'ın memleketi Avustralya'da magazin basınının yazdığına göre oyuncu., bu tropikal tatili sevgilisi Foster'a evlenme teklif etmek için planlamış zaten.

Orada kiraladıkları lüks villada kalan 50 yaşındaki Sutton Foster ile Hugh Jackman, romantik bir tatil yaşadı.

Puntarenas bölgesindeki bu tatil sırasında da ileri sürülenlere göre Hugh Jackman, sevgilisi Sutton Foster'ın önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti.

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ ŞİMDİLİK KİMSEYE GÖSTERMİYOR

Yine iddialara bakılırsa Foster da bu teklifi kabul etti. Ama sevgilisinin verdiği nişan yüzüğünü şimdilik ortaya çıkarmayacak.

Çünkü her ne kadar Jackman artık resmen boşanmış olsa da Sutton Foster'ın boşanma işlemleri tamamlanmış değil.

Yakın çevrelerinin iddiasına göre Foster ile Jackman, öyle gösterişli bir düğün istemiyor. Onların arzusu New York'ta çok yakın aile üyelerinin ve dostlarının katıldığı bir samimi bir tören.

Söylenenlere bakılırsa iki aşık evlendikten sonra yaşayacakları evin peşine de şimdiden düştü. Aşklarının çiçek açacağı bir ev arıyorlar.