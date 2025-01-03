İki yıllık evlilikten sekiz yılda kurtuldu... Hemen sevgilisini gizli aşk sığınağına götürdü

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Aslında bu çıkış hiçbir şeyin sonu değil… Çünkü uzun birlikteliklerinden sonra 2014’te evlenen ve sadece iki yıl sonra ayrılan Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin 8 yıl süren boşanma davaları bitse de mülklerini paylaşabilmek için mahkemede karşı karşıya gelmeye devam edecekler.

Yine de en azından 2016’da başlayan boşanma davasının bitmesi hem Jolie’ye hem de Pitt’e rahat bir nefes aldırdı.

Angelina Jolie cephesinden gelen haberlere göre güzel yıldız nihayet bu davadan kurtulduğu için rahat bir nefes aldı ve artık eski kocası kendisine “saldırmayıp” onu incitmeye devam edemeyeceği için pek mutlu.

YILAN HİKÂYESİNE DÖNEN MAHKEME BİTTİ HERKES RAHAT BİR NEFES ALDI

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Yıllardır kalbini boş tutan Angelina zaten peş peşe verdiği röportajlarda aşk meşk işlerinde gözü olmadığını defalarca dile getirmiş, kendini artık önce çocuklarına sonra da işine vereceğini söylemişti.

Brad Pitt için geriye bir tek yıllardır haset kaldığı çocuklarına kavuşmak kaldı... Bu şimdilik mümkün görünmese de Pitt onların bir gün kendisini anlayacağını ve affedeceğini umuyor

Brad Pitt cephesinde ise durum biraz daha farklı. Gönlünü “esmer güzeli” olarak anılan Ines De Ramon’a kaptıran Pitt, ömrünün sonbaharına girerken başlayan bu aşk sayesinde yakınlarının dediğine göre “ayakları yerden kesilmiş” durumda.

2022’nin sonlarına doğru başlayan ilişkileri artık giderek ciddileşen ve evlilik yolunda oldukları söylenen Brad Pitt ve Ines De Ramon’un, boşanma davası sonuçlanınca aldıkları rahat nefesler Jolie’ye göre çok daha derin belli ki… Brad Pitt sevgilisi De Ramon'un Venedik Festivali'ne götürüp kırmızı halıya da el ele çıkarak aşkını tüm dünyaya ilan etmişti

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"ARTIK YETER" DİYEREK AĞIRLIĞINI KOYDU

Hatta fısıltı gazetesine göre Brad Pitt’i artık bu mahkeme işlerinden bir an önce kurtulması ve eski karısıyla anlaşması için teşvik eden de Ines De Ramon’dan başkası değil.

Çiftin bir an önce evlenmek ve çocuk yapmak için hevesli oldukları, bunu gerçekleştirmek için de boşanma davasının bitmesini bekledikleri zaten epeydir konuşuluyordu.

Brad Pitt'in Ines De Ramon'un aşkında başının döndüğü ve bir an önce yeniden yuva kurmak istediği uzun zamandır konuşuluyordu... Görünen o ki esmer güzeli de elini çabuk tutmak istedi ve sevgilisine davayı bitirmesi için ısrarcı davrandı

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61 yaşına gelse de hâlâ Hollywood’un e yakışıklısı olarak anılmaya devam eden sevgilisiyle bir an önce nikah masasına oturup bir de çocuk yapmak isteyen esmer güzel artık bu konuda ağırlığını koymuş.

GİZLİCE AŞK TATİLİNE ÇIKMIŞLAR

Çiftin mahkemenin bitişiyle birlikte hiç vakit kaybetmeyip gizlice baş başa bir aşk tatiline gittikleri ortaya çıktı.

Aşıklar Kaliforniya'nın deniz kıyısında küçük bir kasaba olan Carmel’e gittikleri, tarih ve doğayla iç içe olduğu söylenen bu romantik yerde baş başa kaldıkları söyleniyor.

Brad Pitt’in bu gözlerden uzak tatlı kasabayı çok sevdiği ve kalabalıktan kaçmak için sık sık buraya gittiği biliniyor. Brad Pitt ve Ines De Ramon usta aktörün gizli sığınağı kabul ettiği küçük kasabada baş başa kutlama yaptılar

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ORASI İLİŞKİLERİ İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YER

Davanın bitişiyle son filmi F1'in çekimlerini de tamamlayan Brad Pitt sevgilisini kolundan tuttuğu gibi tatile götürmüş. Yakınları Pitt’in çok sevdiği bu yerin çiftin ilişkisi için de çok özel olduğunu söylüyor.

Çünkü çifte kumrular aşklarını gözlerden uzak yaşadıkları ilk dönemlerinde de burada bol bol kaçamak tatiller yapmıştı.

30 yıl arayla biri 18 Aralık biri de 19 Aralık'ta doğan aşıklar doğum günlerini de birlikte kutluyor...

Artık hayranları Pitt ve De Ramon’dan bir an önce müjdeli bir evlilik hatta çocuk haberi beklemeye çoktan başladı…