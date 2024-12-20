×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İki yıllık aşkta mutlu son: Ünlü oyuncu nişanlandı

Güncelleme Tarihi:

#Vanessa Kirby#Paul Rabil#Callum Turner
İki yıllık aşkta mutlu son: Ünlü oyuncu nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 13:52

Son yıllarda rol aldığı yapımlarla Hollywood’un en gözde yıldızlarından biri haline gelen ünlü oyuncu özel hayatında da güzel günler yaşıyor.

Haberin Devamı

Yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına toplayan The Crown dizisinde Kraliçe Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret’i canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuşan Vanessa Kirby’nin nişanlandığı ortaya çıktı.

GİZLİ İLİŞKİSİNDEN GÜZEL HABER GELDİ

İngiliz yıldız bir süredir Amerikalı profesyonel lakros oyuncusu Paul Rabil’le birlikteydi.

İki yıllık aşkta mutlu son: Ünlü oyuncu nişanlandı

2022’nin ekim ayında ilk kez birlikte görüntülenen ünlü çift ilişkilerini iki yıldır gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyordu.

Birlikte görünmemek için paparazzilerle adeta kaçma kovalamaca oynayan aşıklar gizlice evlilik yolunda ilk adımı attılar.

İki yıllık aşkta mutlu son: Ünlü oyuncu nişanlandı

Haberin Devamı

NASIL TANIŞTILAR ONU BİLE KİMSE BİLMİYOR...

Çiftin yollarının nasıl kesiştiğini kimseler bilmese de Paul Rabil, Kasım 2023'te sevgilisinin doğum gününü Instagram’dan birlikte çekilmiş bir dizi fotoğraflarını paylaşarak kutlamış ve “Des Moines'de ilk tanıştığımız andan itibaren, hayat seninle çok daha iyi ve daha güzel” yazmıştı.

İki yıllık aşkta mutlu son: Ünlü oyuncu nişanlandı

Gözden Kaçmasın‘İşim aşktan önce gelir’ demişti… Bir sevgiliyi terk edip diğerine koştu‘İşim aşktan önce gelir’ demişti… Bir sevgiliyi terk edip diğerine koştuHaberi görüntüle

İkilinin Iowa'nın başkentinde ilk kez nasıl tanıştıkları belli değil, ancak o zamandan beri mutlu bir aşk yaşıyorlar.

ESKİ AŞIKLARI DA EN AZ KENDİLERİ KADAR ÜNLÜ

Lakros sporunun “LeBron James’i” olarak adlandırılan Paul Rabil daha önce bir başka ünlü oyuncu Eiza Gonzalez’le birlikteydi.

İki yıllık aşkta mutlu son: Ünlü oyuncu nişanlandı

Vanessa Kirby ise şimdilerde Dua Lipa ile birlikte olan İngiliz aktör Callum Turner’la büyük bir aşk yaşamıştı.

2014’te birlikte kamera karşısına geçtikleri bir filmin setinde tanışan ikili 2016’da başlayan ilişkilerini 2020’de sonlandırdı.

Haberin Devamı

İki yıllık aşkta mutlu son: Ünlü oyuncu nişanlandı

Kariyerlerinin henüz başında büyük bir aşk yaşayan Callum Turner ve Vanessa Kirby için yakın dostları “Vanessa ve Callum oyunculuk dünyasının yükselen yıldızları ve son birkaç yılda kendilerine teklifler yağdı. Fakat kariyerleri yükseldikçe ilişkileri zarar gördü ve yavaş yavaş birbirlerinden ayrıldılar” yorumunu yapmıştı.

Gözden KaçmasınDemansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadıDemansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vanessa Kirby#Paul Rabil#Callum Turner

BAKMADAN GEÇME!