İki yıllık aşkta mutlu son: Ünlü oyuncu nişanlandı

Haberin Devamı

Yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına toplayan The Crown dizisinde Kraliçe Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret’i canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuşan Vanessa Kirby’nin nişanlandığı ortaya çıktı.

GİZLİ İLİŞKİSİNDEN GÜZEL HABER GELDİ

İngiliz yıldız bir süredir Amerikalı profesyonel lakros oyuncusu Paul Rabil’le birlikteydi.

2022’nin ekim ayında ilk kez birlikte görüntülenen ünlü çift ilişkilerini iki yıldır gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyordu.

Birlikte görünmemek için paparazzilerle adeta kaçma kovalamaca oynayan aşıklar gizlice evlilik yolunda ilk adımı attılar.

Haberin Devamı

NASIL TANIŞTILAR ONU BİLE KİMSE BİLMİYOR...

Çiftin yollarının nasıl kesiştiğini kimseler bilmese de Paul Rabil, Kasım 2023'te sevgilisinin doğum gününü Instagram’dan birlikte çekilmiş bir dizi fotoğraflarını paylaşarak kutlamış ve “Des Moines'de ilk tanıştığımız andan itibaren, hayat seninle çok daha iyi ve daha güzel” yazmıştı.

İkilinin Iowa'nın başkentinde ilk kez nasıl tanıştıkları belli değil, ancak o zamandan beri mutlu bir aşk yaşıyorlar.

ESKİ AŞIKLARI DA EN AZ KENDİLERİ KADAR ÜNLÜ

Lakros sporunun “LeBron James’i” olarak adlandırılan Paul Rabil daha önce bir başka ünlü oyuncu Eiza Gonzalez’le birlikteydi.

Vanessa Kirby ise şimdilerde Dua Lipa ile birlikte olan İngiliz aktör Callum Turner’la büyük bir aşk yaşamıştı.

2014’te birlikte kamera karşısına geçtikleri bir filmin setinde tanışan ikili 2016’da başlayan ilişkilerini 2020’de sonlandırdı.

Haberin Devamı

Kariyerlerinin henüz başında büyük bir aşk yaşayan Callum Turner ve Vanessa Kirby için yakın dostları “Vanessa ve Callum oyunculuk dünyasının yükselen yıldızları ve son birkaç yılda kendilerine teklifler yağdı. Fakat kariyerleri yükseldikçe ilişkileri zarar gördü ve yavaş yavaş birbirlerinden ayrıldılar” yorumunu yapmıştı.