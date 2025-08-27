İki yıllık aşkta mutlu son… Ünlü çift nişanlandı! 'İngilizce öğretmeniniz beden eğitimi öğretmeninizle evleniyor'

Haberin Devamı

Aralarındaki aşkın gerçek olmadığı, reklam amaçlı bir ilişki yaşadıkları bile söylenmişti. Hatta ünlü çiftin bu uğurda bir anlaşma yaptıkları, ayrılık tarihlerinin de bu anlaşmada çoktan belirlenmiş olduğu söylendi.

Belki de başlarda kimseler Taylor Swift ve Travis Kelce’nin adını yan yana düşünememiş, bu beklenmedik aşkın gerçek olamayacağına inanmıştı.

Oysa 2023’ün yaz aylarından beri birlikte olan çift aslında o gün bugündür birbirlerinden hiç ayrılmadı ve aşklarını bu mutlu sona hazırlamaya devam etti.

İki yıllık birlikteliklerinin ardından nişanlanan ünlü şarkıcı ve futbol yıldızının zaten bir süredir evlenecekleri hatta çoktan kendi aralarında gizlice nişanlanmış bile olabileceği konuşuluyordu.

İkisi de 35 yaşında olan aşıklar yemyeşil ve çiçeklerle süslü bir bahçenin içinde, Travis Kelce dizlerinin üzerine çöküp sevgilisine evlenme teklif ederken ve bu teklife evet cevabı geldikten sonra çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Taylor Swift’in parmağındaki altın çerçeveye oturtulmuş gösterişli pırlanta yüzüğün Travis Kelce tarafından tasarlandığı söyleniyor.

Oldukça romantik görünen ancak gösterişsiz olmasının istendiği belli olan nişan için Taylor Swift ve Travis Kelce Polo Ralph Lauren markasını seçti, Taylor Swift zarif bir elbise giyerken Travis Kelce de lacivert örgülü bir kazak ve şort tercih etti.

Söylenene göre Travis Kelce büyük soruyu Taylor Swift’e birkaç hafta önce sordu ve ünlü şarkıcının “Evet” cevabının ardından bu romantik nişan için hazırlığa geçildi.

İki yıldır birlikte olan çiftin aşkı Taylor Swift’in dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı tarafından büyük bir merak ve ilgiyle karşılanmış, haberleri günlerce, haftalarca hep manşetlerde yer almıştı.

Başarılı bir Amerikan futbolu oyuncusu ve NFL şampiyonu olan Travis Kelce uzun süredir hayran olduğu Taylor Swift’le tanışabilmek için onun Eras turnesindeki konserlerden birine gitmiş ve eli boş dönmüştü.

Bu konserlerde satılan ve Taylor Swift hayranlarının peynir ekmek gibi satın aldığı boncuklardan yapılma bir dostluk bileziğine telefon numarasını sıkıştıran ünlü sporcu hayran olduğu şarkıcıyla tanışmak istemiş ancak başaramamıştı.

Bu durum Taylor Swift’in kulağına gidecek, ünlü şarkıcı bunun bir aşk filminden fırlamış gibi olduğunu düşünürken Travis Kelce ile tanışmaya tama diyerek bu aşkın ilk adımlarını atacaktı…

İkili böylece gizlice tanıştıktan sonra Taylor Swift ve Travis Kelce’nin arasında doğan aşk bir süre saklı kaldı. Sonrasında ise ünlü şarkıcı sevgilisinin maçlarında, tribünde, onun annesiyle görüntülenmeye başladı.

Bir süre basının yoğun ilgisinden kaçabilmek için gizlice görüşen aşıklar bir süre sonra her yerde el ele göz göze görünmeye başladı ve en sonunda da hayranlarına bu mutlu nişan haberini verdiler…

