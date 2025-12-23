İki yıllık aşkta mutlu son… Araya aileleri soktular: Ünlü çift 2026’da evlenecek!

Haberin Devamı

Bu tanışma kıs sürede büyük bir aşka dönüşmüş, ünlü çift o gün bugündür ayrılmadan iki senedir hem mutlu bir ilişki yaşamış hem de magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu.

Bradley Cooper’ın Gigi Hadid'e en sonunda evlenme teklif ettiği çiftin 2026'da "evet" demeyi planladıkları ortaya çıktı.

Daily Mail gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre Bradley Cooper, Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid ile evlenme isteği hakkında konuşmakla kalmadı aynı zamanda kızına evlenme teklif etmek için ondan izin de istedi.

Ünlü oyuncu sevdiği kadının annesine gidip onunla ilgili niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu anlattı ve Gigi Hadid’le evlenip New York’ta bir aile kurma niyetinde olduğunu söyledi.

Cooper ayrıca kendi annesi Gloria Campano'yu da büyük planlarından haberdar etti. Bradley Cooper annesiyle çok yakın bir ilişki içinde. Bradley Cooper ve Gigi Hadid 2024 yazında ünlü oyuncunun annesiyle birlikte tatile çıkmışlardı.

Ünlü çift, Ekim 2023'ten beri birlikte.

Söylenenlere göre Gigi Hadid zaten bir süredir bu evlilik teklifinin geleceğini biliyordu ve o da kendi anne babası Yolanda Hadid ve Mohamed Hadid ile “Bayan Cooper” olma konusunda konuştu.

Gigi Hadid’in annesi zaten duruma çoktan hakimdi ve kızının evlenmesini istiyordu. Ancak onu tanıyanların söylediğine göre Gigi’nin babasına bu konuyu açması ve iznini istemesi çok büyük bir adım çünkü böylece artık her şey çok daha resmileşmiş durumda.

Bradley Cooper ve Gigi Hadid’in evlenmek istemelerinin en büyük nedenlerinden biri de çocukları; ünlü çift onları birlikte büyütmek istiyorlar.

Bradley Cooper’ın eski sevgilisi, ünlü model Irina Shayk'tan 8 yaşında Lea adında bir kızı var. Gigi Hadid de Zayn Malik’ten 5 yaşında Khai adında bir kız çocuk annesi.

Bu evlilik hazırlığı aslında çift arasında yaşanan gerginliklerin de sonu olacak. Gigi Hadid’in bir süredir sevgilisinden evlenme teklifi beklediği ancak Bradley Cooper bu konuda biraz çekingen davrandığı için ona kızdığı söyleniyordu.

Hatta ünlü çiftin çevresinden basına konuşan kaynaklar Bradley Cooper’ın bağlanma sorunları yaşadığını, bir türlü evlenmeye yanaşmadığını, Gigi Hadid’in ise ısrarla evlenmek istediğini ve bu teklif gelmedikçe ilişkilerinin yara aldığını iddia ediyordu…

Çift 2 yıldır birlikte olsalar da Gigi Hadid bu çok konuşulan ilişkiyi nisan ayında, 30’uncu yaş gününü kutladığı zaman duyurdu. Doğum günü kutlamasından fotoğraflar paylaştığı bir Instagram gönderisinde Bradley Cooper’la öpüşürken çekilmiş bir poza da yer veren Gigi ilişkisini böylece resmileştirmişti.

Gigi Hadid aynı dönemde Vogue dergisine verdiği bir röportajda da ilk kez Bradley Cooper’la yaşadığı aşka değinmiş, sevgilisini övmelere doyamayıp onunla çok normal bir çift olduklarını, sade akşam yemekleri ve tiyatroya gitmek için dışarı çıktıklarını, bunun dışında evlerinde diz dize oturup romantik akşamlar geçirdiklerini anlatmıştı.