İki yıldır hastalığıyla cesur bir savaşçı gibi mücadele ediyor… ‘Kanser beni benden alamayacak!’

Haberin Devamı

Kırdığı rekorlarla tarihe geçmiş çok başarılı bir profesyonel dansçı olan Amy Dowden, Strictly Come Dancing yarışmasıyla bir ekran yıldızı olmuş, yıllarca televizyonların en sevilen isimlerinden bir haline gelmişti.

EKRANLARIN YILDIZI OLMUŞKEN KÖTÜ HABERİ ALDI

2017'den beri programda yer alan 35 yaşındaki profesyonel dansçı, Mayıs 2023'te meme kanseri teşhisi aldı ve mastektomi, kemoterapi ve doğurganlık tedavisi gibi tedaviler gördü; ayrıca bu süreçte sepsis (kan zehirlenmesi) nedeniyle de ölümden döndü.

Şubat 2024'te Amy Dowden hastalığının tamamen vücudundan temizlendiğini açıklamış, onu sevenleri ve hayranlarını bu haberle sevindirmişti.

Haberin Devamı

TAM HER ŞEY BİTTİ DERKEN YENİDEN AMELİYAT OLDU

Ünlü yıldız ne yazık ki birkaç hafta önce ikinci kez mastektomi (kanser sebebiyle memenin aleliyatla alınıp çıkarılması) ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve bir kez daha hastanenin yolunu tuttu.

Amy Dowden, yaşamla ölüm arasında geçirdiği son iki yılının özeti gibi görülebilecek bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp yürekleri burkan bir açıklama yaptı.





İKİ YIL ÖNCE, İKİ YIL SONRA

İki yıl önce hastane yatağında saçlarını kaybetmiş halde yatarken elinde bir kanülle poz verdiği bir fotoğrafla birlikte saçları uzamış ve gayet sağlıklı göründüğü bir fotoğrafı birlikte paylaşan ünlü dansçı iki fotoğrafın yanına şunları yazdı: "TAM OLARAK BU HAFTA SONU iki yıl arayla. Bu tür anıları gördüğümde kendimle çok gurur duyuyorum.”

Haberin Devamı

"Alttaki fotoğraf, ambulansla hastaneye kaldırıldığım sırada çekilmişti. O zamanlar bilmiyordum ama akciğerimde bir kan pıhtısı daha vardı ve ayrıca 8 tur zorlu kemoterapinin tüm yan etkileri de beni perişan ediyordu. Ambulansa girerken [eşim] Ben'e ve sevgili arkadaşıma dönüp kanserin beni aldığını, bir daha asla eskisi gibi olmayacağımı, bir daha asla dans edemeyeceğimi söylediğimi hatırlıyorum... "

Amy Dowden kanser tedavisi bittikten sonra onu bir yıldız yapan yarışmaya geri dönmüş ancak bu seferde sahnede ayağını kırarak hayallerini yarım bırakmıştı.

"KOLAY OLMADI AMA BAŞARDIM"

İkinci fotoğraftaki halini anlatırken “Fotoğraf 2, tam iki yıl sonra, iki dans turnesinin ardından, kesinlikle muhteşem fırsatlar ve en önemlisi bir mastektomiden üç hafta sonra... Kolay olmadı, bir yıl boyunca çok çalıştıktan sonra ama kendimi tekrar kendim gibi hissetmemi sağladı. Bunu MÜMKÜN olduğunu göstermek için paylaşıyorum. Evet zordu ama BAŞARDIM.” diyen Amy Dowden hem gösterdiği cesaretten hem de dürüstlüğünden dolayı hayranlarından büyük alkış topladı.

Haberin Devamı

"KANSER EN SEVDİĞİM ŞEYİ ELİMDEN ALDI SANMIŞTIM"

Bu zorlu mücadelede yanında olmaktan hiç vazgeçmeyen eşi Ben ve arkadaşlarına da teşekkür eden Amy Dowden “Keşke yol boyunca kendimi daha fazla ödüllendirseydim. Ama özellikle son 12 ayda ne kadar derinlere inmek zorunda kaldığımla ne kadar gurur duyuyorum. Bir yıl önce kanserin dansımı elimden aldığını düşünmüştüm, dans ayakkabılarımı asmam gerektiğini kendime söyledim ama sevgili kocam Ben ve arkadaşlarım buna engel oldu” yazdı.

YENİ YIL İÇİN KALBİ UMUTLA DOLDU

Yaklaşan yeni yıl için dilekler dileyen ve umut dolu olduğunu söyleyen Amy Dowden sosyal medya yoluyla sevdiklerine “Bu gece, çok çalışarak, dans tutkumun beni inanılmaz sağlık ekibim, ailem ve arkadaşlarımla birlikte kurtarmasına izin vererek geçirdiğim geçen yıla kadeh kaldırıyorum. Teşekkür ederim, hepinizi sonsuz seviyorum. Kanser beni benden almadı ve almayacak!” diye seslendi.