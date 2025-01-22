Ä°ki yÄ±lda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ dÃ¼ÄŸÃ¼n geliyor... YÃ¼zÃ¼kler takÄ±ldÄ±

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Bundan iki yÄ±l Ã¶nce Ã¼Ã§ ay arayla iki dÃ¼ÄŸÃ¼n yapan, geÃ§en yÄ±l bir dÃ¼ÄŸÃ¼n ve bir de doÄŸum sevinci yaÅŸayan aileden yeni bir mutlu haber daha geldi.

Ä°ki genÃ§ niÅŸanlandÄ± ve evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±.

Bir bakalÄ±m aileyi sevince boÄŸan bu niÅŸan haberinin kahramanlarÄ± kimler.

KRAL'IN YEÄžENÄ° NÄ°ÅžANLANDI

ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah'Ä±n erkek kardeÅŸi Prens Faysal'Ä±n kÄ±zÄ± Sara bint Faisal, Ali Al Sawaf ile niÅŸanlandÄ±.

Ä°ki gencin mutlu anlarÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da ailenin resmi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Kral Abdullah'Ä±n yeÄŸeni olan Sara da niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± Ali de bu Ã¶zel gÃ¼nleri iÃ§in Ã¼lkelerinin yerel motiflerini taÅŸÄ±yan kÄ±yafetler tercih etti.

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Gelin Sara, niÅŸanÄ±nda, bej Ã¼zerine Ã§iÃ§ek desenleriyle sÃ¼slÃ¼ bir elbise giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de buna uygun renkte bir ÅŸalla tamamladÄ±.

Ä°nci kÃ¼peleri, kolyesi ve zincirli saatiyle mutlu gÃ¼nÃ¼ne Ã¶zenle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ Sara'nÄ±n..

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SARA'NIN Ä°KÄ°Z KARDEÅžÄ° DEÂ VAR

Damat Ali Al Sawaf ise kenarlarÄ±ndaki altÄ±n rengi iÅŸlemeleriyle dikkat Ã§eken yerel bir kÄ±yafet giydi.

TÃ¶rende damat Ali, Sara'nÄ±n parmaÄŸÄ±na niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ taktÄ±ktan sonra iki genÃ§, mutluluk iÃ§inde objektife poz verdi.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma...

Kral Abdullah'Ä±n kardeÅŸi Faysal'Ä±n Prenses Alia ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Sara'nÄ±n AyÅŸe adÄ±nda bir ikizi bulunuyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Ayah adlÄ± bir kÄ±z ve Ã–mer adÄ±nda bir de erkek kardeÅŸi var.

ARDI ARDINA DÃœÄžÃœNLER VE BÄ°R DE YENÄ° BEBEKÂ

KraliÃ§e Rania ile Kral Abdullah'Ä±n geniÅŸ ailesinde son iki yÄ±ldÄ±r mutlu geliÅŸmeler ardÄ± ardÄ±na geliyor.

Ã‡ift, Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Ä°man ile Jameel Thermiotis'i evlendirdi. 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±ndaki bu dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¼Ã§ ay sonra bu kez dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Veliaht Prens HÃ¼seyin ile Rajwa Alsahif evlendi.



DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l geÃ§tikten sonra da genÃ§ Ã§iftin ilk bebeÄŸi Ä°man dÃ¼nyaya geldi.

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Ä°lk kez baba olma sevinciyle ayaklarÄ± yerden kesilen Prens HÃ¼seyin'in kuzeni Aoun Juma da geÃ§en yÄ±l Lena bint Wail Abbas ise hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesindeki mutlu haberler zinciri Prenses Ä°man ve Jameel Thermiotis'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle baÅŸladÄ±.





ArdÄ±ndan Veliaht HÃ¼seyin ile Rajwa Alsahif evlendi.Â





GeÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda Ã§iftin ilk bebeÄŸi Ä°man dÃ¼nyaya geldi.





Prens HÃ¼seyin'in kuzeni Aoun Juma da yine aÄŸustos ayÄ±nda evlendi.Â