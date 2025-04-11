Ä°ki sevgili yeniden kavuÅŸtu... SarmaÅŸ dolaÅŸ olup aÅŸkÄ±n gÃ¶lgesinde kayboldular

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Daha baÅŸÄ±nda "Bu aÅŸk uzun sÃ¼rmez" diyenleri yanÄ±ltan bu genÃ§ Ã§ift, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner.

Bir sÃ¼re Ã¶nce niÅŸanlanan 29 yaÅŸÄ±ndaki Lipa ile 34 yaÅŸÄ±ndaki Turner, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n turnesi nedeniyle ayrÄ± kalmÄ±ÅŸlardÄ±.

AslÄ±nda gittiÄŸi her yerde sevgilisini bir gÃ¶lge gibi takip eden Callum Turner, bu kez iÅŸleri gereÄŸi Dua Lipa'ya eÅŸlik edemedi.

Dua Lipa, turneden evine dÃ¶ner dÃ¶nmez soluÄŸu sevgilisinin kollarÄ±nda aldÄ±.Â

Durum bÃ¶yle olunca da iki aÅŸÄ±k bir sÃ¼re birbirlerinden ayrÄ± kaldÄ±. Dua Lipa sonunda eve dÃ¶ndÃ¼ ve soluÄŸu hemen sevgilisinin kollarÄ±nda aldÄ±.

GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ±, Turner ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir akÅŸam yemeÄŸinde Ã§ekilen romantik bir pozu da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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O karede mutluluk iÃ§inde objektife gÃ¼lÃ¼mseyen Dua Lipa'nÄ±n saÃ§larÄ±na bir Ã¶pÃ¼cÃ¼k kondururken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor Callum Turner.

Ä°ki genÃ§ Ã¼nlÃ¼nÃ¼n aÅŸkÄ± 'Bu iÅŸ fazla uzun sÃ¼rmez' diyenleri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.Â

Lipa ile Turner, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±ndan bu yana birlikte. Daha doÄŸrusu iki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n birlikte olduÄŸu ilk kez 2024'Ã¼n ocak ayÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°kisi de bu konu hakkÄ±nda hiÃ§ konuÅŸmadÄ±. Hatta birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemeye bile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar Ã¶nceleri. Ama sonra durum deÄŸiÅŸti.

Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet aÃ§Ä±k gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serer ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler. Ne meraklÄ± gÃ¶zlerden ne de kameralardan kaÃ§tÄ±lar.

BirkaÃ§ aydÄ±r konuÅŸulanlara gÃ¶re iki aÅŸÄ±k niÅŸanlandÄ±.Â



Hatta son dÃ¶nemde Dua Lipa, sosyal medya sayfasÄ±nda aÅŸklarÄ±nÄ±n nasÄ±l da dolu dizgin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren paylaÅŸÄ±mlar bile yapÄ±yor.

Daha da Ã¶tesinde geÃ§en yÄ±lÄ±n son ayÄ±ndan bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'Ä±n niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± bile konuÅŸuluyor. Buna neden olan da Lipa'nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼k.

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Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Callum Turner, Dua Lipa'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ktÃ¼ ve ona evlenme teklif etti. GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ± da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

AslÄ±nda Callum Turner, Dua Lipa'yÄ± gittiÄŸi birÃ§ok yerde yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yordu. Ama bu kez iki sevgilinin arasÄ±na Ã¶zlem girdi.

O noktadan sonra da iki genÃ§ Ã¼nlÃ¼nÃ¼n aÅŸkÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla sokaklara taÅŸtÄ±. Callum Turner, sevgilisinin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± turnede onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

'Japonya senin, Tayland benim' dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nÄ± gezdiler. Gittikleri kentlerin sokaklarÄ±nda sarmaÅŸ dolaÅŸ gezdiler.

Dua Lipa bununla da yetinmeyip Callum Turner ile birlikte Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±.

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Ä°ki aÅŸÄ±k geÃ§tiÄŸimiz aylarda Paris Moda HaftasÄ± nedeniyle Fransa'daydÄ±. Orada da bazen birlikte bazen de teker teker bazÄ± etkinliklere konuk oluyorlar.

Lipa ile Turner, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Pharrell Williams'Ä±n Ã¼nlÃ¼ bir marka iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± koleksiyonun tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. Orada da kelimenin tam anlamÄ±yla aÅŸk tablosu sergiledi iki Ã¼nlÃ¼.

Lipa ile Turner gittikleri her yerde aÅŸk tablosu sergiliyor.



Orada kimi zaman birbirlerinin omuzuna yaslanÄ±p defileyi izlediler, kimi zaman da Turner, Lipa'nÄ±n alnÄ±na Ã¶pÃ¼cÃ¼k kondururken objektife poz verdiler.

Bu pozlardan Ã¶nce Dua Lipa ile Callum Turner, Paris'te Ã¼nlÃ¼ Eiffel Kulesi'nin altÄ±nda dans ederken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Hatta o anlarda Lipa, parmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile kameralara gÃ¶sterdi.

Ä°ki Ã¼nlÃ¼ aÅŸÄ±ÄŸÄ± o anlarda gÃ¶ren bir tanÄ±k "Ã‡ok mutlu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlardÄ±. Kahkaha atÄ±yorlardÄ±, birbirlerine sarÄ±lÄ±yorlardÄ±. Sonra da romantik bir dansa baÅŸladÄ±lar" diye anlattÄ±.

Hatta bu tanÄ±ÄŸa gÃ¶re Dua Lipa ile Callum Turner, bir ara birbirlerinin boyunlarÄ±na sarÄ±lÄ±p gÃ¶z gÃ¶ze birlikte ÅŸarkÄ± bile sÃ¶ylediler.

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YÃœZÃœK DE MERCEK ALTINA ALINDI:Â Â Dua Lipa ile Callum Turner cephesinden gelen son haberler tam da bÃ¶yle. Bu arada Lipa'nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaki yÃ¼zÃ¼kle ilgili sÃ¶ylenenler de var.Â Bunlara gÃ¶re Fantastic Beast ve The Boys on The Boat gibi filmlerle tanÄ±nan Callum Turner sevgilisine iki karatlÄ±k yuvarlak bir elmas yÃ¼zÃ¼k ile evlenme teklif etti.Â Bu pÄ±rlanta ise sarÄ± altÄ±ndan bir bantÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirilmiÅŸ durumda.Â Bu arada Ã§iftle ilgili bazÄ± Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ±lar da var... Åžimdi her ne kadar Dua Lipa sÄ±k sÄ±k sosyal medyadan sevgilisiyle birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸsa da ikisi de aÅŸklarÄ±nÄ± koruma altÄ±na almÄ±ÅŸ durumda.

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Bir sÃ¼re daldan dala konan Dua Lipa, tam kendini iÅŸine verecekti ki yeniden aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼.



Bu arada Dua Lipa, daha Ã¶nnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flÃ¶rt etmiÅŸti. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± ÅŸu ana kadar en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeÅŸlerin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ Anwar Hadid (yukarÄ±da) ile yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Costa Gavras'Ä±n oÄŸlu Romain ile bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±.

Ama sonra hepsiyle yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Lipa o dÃ¶nemde sadece iÅŸlerine yoÄŸunlaÅŸmak istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶r Callum Turner'dan gelen aÅŸk sinyallerine 'hayÄ±r' diyemedi.