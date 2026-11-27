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Saray koridorlarından yankılanıp basına yansıyan son iddialara göre bu konuşulanlardaki gerçeklik payı oldukça yüksek…

Kate Middleton’ın üç çocuğunun kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla onlara ev içinde çeşitli görevler verdiği; kraliyet ayrıcalıklarının, günlük sorumluluklardan kaçınmak için bir bahane olarak kullanılmasına kesinlikle karşı çıktığı söyleniyor.

Anlatılanlara göre 44 yaşındaki Galler Prensesi; Prens George (13), Prenses Charlotte (11) ve Prens Louis (8) için düzenli bir ev işi sistemi oluşturmuş. Prenses ve eşi Prens William (44), çocuklarına sıradan ailelerinkine benzer bir yetiştirme tarzı sunmaya çalışıyor.

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“Kate!” adlı bir kitabı da olan kraliyet biyografi yazarı Christopher Andersen, Catherine'in her bir çocuğa ev içinde belirli görevlerin düştüğü günlük bir program hazırladığını öne sürüyor. Kraliyet çevresinden kaynaklar bu yaklaşımın, çocuklarının sıra dışı yaşam koşullarına rağmen ayaklarının yere sağlam basmasını sağlama konusundaki kararlılığını yansıttığını ifade ediyor.





"Catherine, çocuklarının çoğu gencin hayal bile edemeyeceği ayrıcalıklar içinde büyüdüğünün fazlasıyla farkında. Onların, her şeyin başkaları tarafından yapılmasını bekleyen, şımarık veya kötü davranışlar sergileyen bireylere dönüşmelerini kesinlikle istemiyor. Onlara ev işleri vererek, kraliyet ailesi mensubu olmanın, aile yaşamının getirdiği sıradan sorumluluklardan muaf olmak anlamına gelmediği mesajını pekiştiriyor."

Aynı kaynaklar "Catherine; George, Charlotte ve Louis'in, konumları veya gelecekteki unvanları ne olursa olsun, herkesin bir evin düzenini sağlamaya katkıda bulunması gerektiğini anlamalarını istiyor. Yataklarını toplamak, kahvaltı hazırlamak veya etrafı düzenlemek gibi küçük görünen işler, Catherine'e göre bağımsızlık, disiplin ve başkalarına saygı konusunda temel dersler niteliğinde." diyorlar.

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"Çocukların şımarık veya talepkâr bireylere dönüşmesini engellemek için bilinçli bir çaba gösteriliyor. Catherine, çocuklarının ileride büyük bir servetle, yoğun bir kamu ilgisiyle ve kendilerine gösterilen özel muamelelerle karşılaşacaklarını biliyor; ancak bu deneyimlerin, onların başkalarına karşı sergiledikleri davranışları şekillendirmesini istemiyor. Kraliyet ailesi içinde büyüyor olsalar bile, çocukların sınırlara, beklentilere ve yaptırımlara ihtiyaçları olduğuna inanıyor."

Kate Middleton’ın bu tavrının İngiliz kraliyet ailesine gelin gelmesine rağmen kendi ailesinin soylu kökenleri olmaması, orta sınıf bir ailenin çocuğu olmasıyla bağlantılı olduğu söyleniyor.

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Kendisi de ailesi tarafından böyle yetiştirilen Kate çocuklarına kraliyet kurumunun dışında bir aile yaşamını deneyimlemeleri için fırsat veriyor, günlük rutinlerin önemini kavramalarını sağlıyor: “Çocukların her şeyin kendilerine hazır sunulmasına alışmalarına izin vermek yerine, o, çocuklarının çabanın değerini bilmelerini ve görevleri bizzat tamamlamaktan gurur duymalarını istiyor.”

Biyografisini yazan Andersen’a göre ev işleri söz konusu olduğunda Kate son derece organize. Hazırlayıp mutfağa astığı bir çizelge var; bu çizelgeyle günlük görevleri çocuklar arasında paylaştırıyor. Hatta çocuklardan her sabah yataklarını toplamaları, kendi kahvaltılarını hazırlamaları ve arkalarını toplamaları bekleniyor.

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Kate Middleton’ın evde uyguladığı bu katı kurallar biraz da gelecekte kral olacak Prens George'un yatılı okulda rahat etmesini sağlamak için…

Galler Prensesi Catherine daha önce kamuoyu önünde, bulaşık yıkamak da dahil olmak üzere ailesini ev işlerine dahil ettiğinden bahsetmişti. Catherine, "Bulaşık yıkamayı seviyorum. Gerçekten seviyorum" demiş ve “William bulaşıkları kuruluyor. İyi bir ikiliyiz. Çocukları da işin içine dahil ediyoruz" diye devam etmişti.