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İki Oscar ödüllü oyuncu hayata veda etti

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#Glenda Jackson#Oscar Ödülü#Bafta
İki Oscar ödüllü oyuncu hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 15:17

Sinema dünyasının bir "koca çınarı" hayata veda etti. İki kez Oscar ödülü kazanan Glenda Jackson 87 yaşında son nefesini verdi. Bir dönem milletvekilliği de yapan oyuncunun bu sabah Londra'daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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Kamera karşısındaki çalışmalarının yanı sıra parlamentoda geçirdiği sürede de gündemde olan Glenda Jackson'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve öldüğünde ailesinin yanında olduğu belirtildi.

Jackson'ın menajeri Lionel Larner yaptığı açıklakada "Glenda Jackson, geçirdiği kısa bir hastalığın ardından su sabah Londra, Blackheath'teki evinde huzur içinde öldü" dedi.

Menajerinin açıklamasına göre Glenda Jackson, ölümünden kısa bir süre önce önemli rollerini Michael Caine ile paylaştığı The Great Escaper adlı filmin çekimlerini tamamlamıştı.

Glenda Jackson, 1970 yılında Women in Love ile en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı. Bundan üç yıl sonra da bu kez A Touch of Class adlı yapımla aynı ödülü bir kez daha evine götürdü.

Jackson, 1978 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum gününde bir devlet nişanıyla ödüllendirilmişti.

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İki Oscar ödüllü oyuncu hayata veda etti

Oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen son nefesine kadar kariyerini sürdürdü. Jackson, 2018 yılında, sahneye ilk adımını attıktan tam 60 yıl sonra saygın tiyatro ödüllerinden biri olan Tony'ye değer görüldü. Aynı zamanda 2019 yılında Elizabeth is Missing'deki performansıyla BAFTA ödülü kazandı.

1936 yılında dünyaya gelen Glenda Jackson, 1954'te Royal Academy of Dramatic Art'ta burslu olarak eğitim gördü. Sonraki yıllarda tiyatro sahnesinde kariyerine başladı.

1992 yılında milletvekili olarak seçimlere katılmak için oyunculuktan emekli oldu. Glenda Jackson, Tony Blair'in İngiltere Başbakanı olduğu dönemde 23 yıl boyunca milletvekilliği yaptı.

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#Glenda Jackson#Oscar Ödülü#Bafta

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