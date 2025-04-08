İki oğlu 'kız yüzünden’ kapıştı... Ortalığı yatıştırmak yine ona düştü... Gerçekten evinin direğiymiş!

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Bir yanda bütün o servete ve şöhrete rağmen başa çıkmak zorunda olduğunuz gerçek sorunlar, diğer yanda hakkınızda ortaya atılan ve aylarca manşetlerden inmeyen dedikodular.

Zaten tam da bu yüzden eğer ünlü bir çift evliliğinde 10 yılı geride bırakmışsa bu durum, büyük ve çok önemli bir olay olarak değerlendiriliyor.

Tıpkı yıllardır popülerliklerinden hiçbir şey yitirmeyen Victoria ve David Beckham gibi!

BU KADAR UZUN EVLİLİK BÜYÜK BAŞARI

Aşklarının başından beri milyonlarca meraklı bakışı üzerinde toplayan Victoria ve David Beckham, 1999 yılında gösterişli bir törenle evlendiler.

Geçen yıllar içinde aralarına katılan üçü erkek biri kız dört çocuklarıyla aileleri genişledikçe genişledi.

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David'in İspanya'da top koşturduğu, Victoria'nın da İngiltere'de çocuklarıyla ilgilendiği dönemde bir de ihanet fırtınası geçti yuvalarının üzerinden.

Ama artık herkesin gördüğü gibi bütün bunlar Beckham çiftinin kurduğu "krallığı" ve her zaman çok mutlu olmasa da uyumlu evliliği yıkmayı başaramadı.

Elbette ünlü çift bazıları basına yansıyan, bazıları lüks evlerinin kapalı kapıları ardında kalan sorunlar da yaşadı. Yine de yuvalarını ayakta tutmayı başardılar.

VICTORIA’NIN KOCASI… EVİNİN DİREĞİ

Bunun için de içlerinden birinin diğerinden biraz daha dirayetli, duygularına hakim, akılcı bir duruş sergilemesi gerekiyor.

Sonuç olarak dışarıdan bakıldığında Victoria Beckham sanki bu özelliklere sahip kişiymiş gibi görünüyor olabilir. Ama işin aslı "evin direği" olan kişi büyük olasılıkla David Beckham.

Önümüzdeki mayıs ayında 50 yaşına girmeye hazırlanan David Beckham, ailesi ne zaman karışsa kontrolü eline alıp durumu toparlayan kişi rolünü üstleniyor.

Birçok evin babasının yaptığı gibi.

Bir dönem yeşil sahaların yıldızı olarak tanınan sonra da futboldan tam olarak kopmasa da gösteri dünyasında da yerini alan David Beckham yine arabulucu görevini üstlenmiş görünüyor.

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Gözden Kaçmasın Ünlü çiftin büyük mutluluğu: 10 yıl sonra doğan bebek kucaklarından düşmüyor Haberi görüntüle

İKİ OĞLU ‘KIZ MESELESİ’ YÜZÜNDEN BİRBİRİNE KÜSTÜ

David Beckham, geçen hafta sonu ortanca oğlu, 22 yaşındaki Romeo Beckham ile birlikte Los Angeles Lakers'ın bir basketbol maçını izlemeye gittiğinde objektiflere takıldı.

Bir yandan maçı izleyen David, diğer yandan da oğluyla birlikte maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın sonunda da David, Los Angeles Lakers takımının yıldız oyuncularını tebrik etti ve bazılarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

İlk bakışta spor dünyasıyla iç içe biri olan David ve onun yetiştirdiği çocukları için gayet sıradan gibi görünüyor bu durum.

Ama baba oğulun basketbol maçında baş başa vakit geçirmesi çok ilginç bir söylentinin ardından geldi.

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ÖNCE BÜYÜĞÜYLE KISA BİR İLİŞKİ YAŞADI.. ŞİMDİ KARDEŞİYLE BERABER

Son dönemde konuşulanlara göre Beckham çiftinin iki oğlu Brooklyn ve Romeo, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine küsmüş durumdalar.

Bunun nedeni de Romeo'nun şu anda flört ettiği DJ Kim Turnbull.

İleri sürülenlere göre 23 yaşındaki Turnbull, Nicola Peltz ile evlenmesinden önce Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn ile kısa bir ilişki yaşadı.

Bunun üzerinden yıllar geçti ve Kim, bu kez Beckham ailesinin ortanca oğlu Romeo ile romantik bir ilişkiye başladı.

KARDEŞİYLE GÖRÜŞMEYİ KESTİ

Söylenenlere göre Brooklyn de bu yüzden kardeşi Romeo ile görüşmeyi kesti.

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Hatta yine söylentilere göre David Beckham'ın 50'nci doğum günü kutlamalarının ilkine Brooklyn ve karısı Nicola bu yüzden katılmadı.

Bu olay ne kadar doğru bilinmez ama belli ki bu yüzden morali bozuk olan oğlu Romeo'ya moral vermek yine David Beckham'a düştü. Bu yüzden de oğluyla birlikte basketbol maçına gitti.

Şöyle bir geriye dönüp bakıldığında ailede yaşanan huzursuzlukları tatlıya bağlama konusunda öne çıkan kişi David Beckham gibi görünüyor.

AİLEYİ BİRLEŞTİREN GÜÇ

Artık konuyu takip eden herkesin çok iyi bildiği gibi çiftin büyük oğlu Brooklyn, Nicola Peltz ile evlendikten sonra ailesiyle arası açıldı. Beckham çiftinden uzaklaşıp karısının ailesiyle yakınlaştı.

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Bu süreçte "Karımın mutluluğu benim için her şeyden önemli" diyen Brooklyn, önemli günlerde bile ailesini yalnız bıraktı.

Söylentilere göre gelin Nicola ile kayınvalide Victoria arasındaki bu gerilimin nedeni de gelinlikti. Victoria; Nicola'ya gelinliğini kendisinin hazırlayacağı konusunda söz vermiş ama bunu tutmamıştı.

Son anda zor durumda kalan Nicola da ünlü bir moda markasından gelinlik seçmişti.

‘BİZ BU AİLEDE BÖYLE YAPMAYIZ’

Fakat sonra bir anda olaylar ve söylentiler bıçak gibi kesildi.

Hatta Brooklyn ile Nicola, Victoria Beckham'ın Paris Moda HAftası kapsamınaki dfeliseni bile katılıp aile ile sıcak görüntüler sergiledi.

İddialara göre bunu sağlayan da David oldu.

O süreçte basına yansıyan haberlere göre David Beckham’ın canı bütün bu haberler yüzünden çok sıkıldı. Onun için bardağı taşıran son damla da gelini Nicola'nın Grazsia dergisine verdiği rportaj oldu.

Niİola o röportajda yine gelinlik konusuna değindi ve Victoria'nın sözünü tutmamasından dolayı Valentino’dan bir gelinlik seçmek zorunda kaldığını söyledi.

İşte bunları okuduğunda dehşete düşen David de oğlu Brooklyn'i karşıbına aldı ve ona bir ultimatom verdi: "Biz bu ailede böyle yapmayız. Biliyor musun ne, biz bu aileye böyle yapmayız."

Bundan sonra olacaklar sana bağlı. Ama bu kadar drama bize yeter!"

‘KİRLİ ÇAMAŞIRLARI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE YIKAMAK GİBİ’

David Beckham, o yüzleşme sırasında oğluni "ailenin kirli çamaşırlarının toplumun gözü önünde yıkanmaması gerektiği" konusunda da uyardı.

Bu haberlerin basına yansımasından sonra da Brooklyn ile Beckham ailesi arasında bir yumuşama başladı.

David Beckham'ın ailenin kurtarıcısı olduğu konusunda söylenenler bununla da bitmiyor.

Yine birkaç yıl önce konuşulanlara göre David, Spice Girls grubunun dağılmasından sonra moda dünyasına yönelen karısı Victoria'yı da batmaktan kurtardı.

KARISINI İFLASTAN KURTARDI:Söylenenlere göre Victoria'nın moda markası 2016 yılını yaklaşık 4 milyon sterlin zararla kapattı. Bir başka deyişle iflas noktasına geldi. Ama sonuç olarak David Beckham, eşinin şirketine 5 milyon sterlinin üserinde bir para aktardı ve onu iflas batağına düşmekten çekip aldı.





KİM BİLİR KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLUYOR

Öyle ya da böyle Victoria ve David Beckham, 1999'da kurdukları yuvayı ayakta tutmayı başarıyor.

Dışarıdan görünüşleri varlıklı ve mutlu bir aile... Ama kim bilir her biri milyonlar değerindeki evlerinin kapalı kapıları ardında neler olup bitiyor.

Tıpkı o ünlü atasözünde olduğu gibi 'Dışı onları uzaktan izleyenleri içi de kendilerini yakıyor."