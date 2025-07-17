'Bu kez işleri biraz ağırdan alacağım" demişti... Ama sözünü tutamadı... Bu yaşta aşk başka güzel!

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Sonra bir kez daha evliliği denedi. O evliliğin de kendisine bıraktığı hatıra bir çocuk oldu. İkinci kocasıyla da yollarını ayırdı.

Bir süre yalnız kaldıktan sonra aşkı yeniden buldu. Üstelik yeni aşkıyla birlikte çıktığı tatilde sergilediği görüntülere bakılırsa sanki gençlik aşkına tutulmuş gibi...

Kendisi gibi olgun yaştaki sevgilisinden bir an bile ayrı kalamıyor.

BİRBİRLERİNDEN BİR AN BİLE AYRI KALAMIYORLAR

Son aylarda gösteri dünyasının en çok dikkat çeken aşkının kahramanı Reese Witherspoon.

Oscar ödüllü 49 yaşındaki oyuncu, ilk kocası Ryan Philippe ile çok genç yaşta evlenmişti. İki çocuklarına rağmen çift anlaşamayıp ayrıldı.

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Witherspoon, ikinci evlilik denemesini ise Jim Toth ile yaptı. O evlilikten de bir çocuk dünyaya getirdi. Ama yine olmadı, o evliliği de boşanmayla bitti.

YAZ TATİLİNE ÇIKTILAR

Ünlü oyuncu bir süredir iş insanı Oliver Haarman ile birlikte.

Witherspoon ile 57 yaşındaki Haarman, bu yaz tatilini birlikte geçiriyor. Mutlu çift, bunun için de Fransa'nın St. Tropez bölgesini seçti.

Belli ki Witherspoon ile Haarman, gözlerden uzak bir şekilde romantizm yaşamak istediler. Ama başarılı olamadılar bu konuda.

Geçtiğimiz günlerde çıktıkları bir yat gezisinde onları uzaktan takip eden paparazzi objektiflerine takıldı çift.

Üzerinde beyaz bir mayo olan Witherspoon, bir yandan denizin ve güneşin tadını çıkarıp diğer yandan da romantik anlar yaşadı.

FAZLA 'HIZLI GİTMEK' İSTEMEDİ... AMA AŞKA DA DİRENEMEDİ

Aşıklar, yatın güvertesinde birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdular. Arada denize giren Reese Witherspoon ile Oliver Haarman, o sırada da birbirlerinden uzak kalamadı.

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Witherspoon ile Haarman, geçtiğimiz yıldan bu yana birlikte.

O dönemde People dergisinin haberine göre Reese Witherspoon, bu yeni ilişkisinde işleri biraz ağırdan almaya kararlıydı.

Dergiye konuşan bir kaynak "Resee bu ilişkiden keyif alıyor. Ama işleriyle ve küçük oğluyla meşgul. O yüzden odak noktasını kaydırmak istemiyor. Bunlar, onun öncelikleri" diye konuştu.

Ama tatil görüntülerine bakılırsa Witherspoon, kendini çoktan yeni aşkın kollarına bırakmış durumda.

Witherspoon ile yeni aşkı yat gezisinde birbirlerinden bir an bile ayrılmadı. Güzel oyuncu bu gibi tatillerde ünlülerin korkulu rüyası olan ve selülitleri olduğundan fazla gösteren ters ışığa bile aldırmadı.

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Oscar ödüllü oyuncu ilk evliliğini 1999 ile 2008 arasında meslektaşı Ryan Philippe ile yaptı. Bu evlilikten şu anda 25 yaşında olan Ava adında bir kızı ile 21 yaşında Deacon adında bir oğlu bulunuyor.





Oyuncunun, ikinci kocası Jim Toth ile evliliği 2011 ile 2023 arasında sürdü. Bu evlilikten de şu anda 12 yaşında olan Tennessee adında bir erkek evladı var.