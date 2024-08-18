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İki kız kardeşin yürek burkan hikayesi "Bizi Birleştiren Hayat" yakında Kanal D'de

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#Bizi Birleştiren Hayat#Kanal D#Nilgün Kasapbaşoğlu
İki kız kardeşin yürek burkan hikayesi Bizi Birleştiren Hayat yakında Kanal Dde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 16:55

Kanal D’nin, yeni günlük dizisi “Bizi Birleştiren Hayat” çok yakında seyirci karşısına çıkacak. Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı’nın başrolünde yer aldığı dizi, iki kız kardeşin yürek burkan hikayesi üzerinden birçok duyguyu bir arada yaşatacak. 

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KARDEŞLİK BAĞI

Kayra Zabcı’nın “Yasemin”, minik yıldız Hazal Güzel’in ise “Mine” karakterine hayat vereceği dizide usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, “Münevver” karakteri ile karşımıza çıkacak. İstanbul’da özel bir platoda çekimleri devam eden dizi, bir yandan güçlü diğer taraftan kırılgan kadınların hayatlarına odaklanacak. Bizi Birleştiren Hayat, iki kardeşin duygu yüklü sahneleri ile kalplere dokunarak kopmaz bir kardeşlik bağını ele alacak.

İki kız kardeşin yürek burkan hikayesi Bizi Birleştiren Hayat yakında Kanal Dde

ÇARESİZLİĞİN AÇTIĞI O KAPI, BİZİ BİRLEŞTİRİR Mİ?

Birbirlerine çok bağlı iki kız kardeş olan Yasemin ve Mine’nin hayatı annelerinin başına gelen talihsiz bir olay yüzünden değişir. Artık gidebilecekleri tek bir yerleri vardır; oda anneanneleri Münevver Hanım’ın konağıdır. Çaresizlik yolunun Münevver Hanım’ın kapısında bittiği o sabah, her biri için yeni bir kaderin başlangıcı olacaktır.

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 Bizi Birleştiren Hayat’ın yapımcılığını Royal Pictures, yönetmenliğini ise Ayhan Özdemir üstleniyor. Senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı’nın yanı sıra; Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, İrem Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu, Sibel Salihoğlu, Öznur Kula gibi isimler yer alıyor.

 Yeni sezonda hafta içi her gün yayınlanacak olan Bizi Birleştiren Hayat, Kanal D’de ekrana gelecek.

 

 

 

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#Bizi Birleştiren Hayat#Kanal D#Nilgün Kasapbaşoğlu

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