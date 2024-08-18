İki kız kardeşin yürek burkan hikayesi "Bizi Birleştiren Hayat" yakında Kanal D'de

Haberin Devamı

KARDEŞLİK BAĞI

Kayra Zabcı’nın “Yasemin”, minik yıldız Hazal Güzel’in ise “Mine” karakterine hayat vereceği dizide usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, “Münevver” karakteri ile karşımıza çıkacak. İstanbul’da özel bir platoda çekimleri devam eden dizi, bir yandan güçlü diğer taraftan kırılgan kadınların hayatlarına odaklanacak. Bizi Birleştiren Hayat, iki kardeşin duygu yüklü sahneleri ile kalplere dokunarak kopmaz bir kardeşlik bağını ele alacak.



Birbirlerine çok bağlı iki kız kardeş olan Yasemin ve Mine’nin hayatı annelerinin başına gelen talihsiz bir olay yüzünden değişir. Artık gidebilecekleri tek bir yerleri vardır; oda anneanneleri Münevver Hanım’ın konağıdır. Çaresizlik yolunun Münevver Hanım’ın kapısında bittiği o sabah, her biri için yeni bir kaderin başlangıcı olacaktır.

Haberin Devamı

Bizi Birleştiren Hayat’ın yapımcılığını Royal Pictures, yönetmenliğini ise Ayhan Özdemir üstleniyor. Senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı’nın yanı sıra; Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, İrem Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu, Sibel Salihoğlu, Öznur Kula gibi isimler yer alıyor.

Yeni sezonda hafta içi her gün yayınlanacak olan Bizi Birleştiren Hayat, Kanal D’de ekrana gelecek.