Ä°ki kocasÄ± da elinden gitti ama korkunun yanÄ±ndan bile geÃ§miyor... Umudu kabile geleneklerinde... 'Ne olur, sevgilim artÄ±k bana evlenme teklif etsin'

GÃ¼ncelleme Tarihi:
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Brad Pitt ile 2000'de baÅŸlayan evliliÄŸinin, Angelina Jolie yÃ¼zÃ¼nden yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§ti.
Hatta Ã¼stÃ¼ne Jennifer Aniston bir de Justin Theroux ile evlenip boÅŸandÄ±.
Yani normalde onun Ã¼zerindeki bu "aldatÄ±lan en Ã¼nlÃ¼ kadÄ±n" etiketinin Ã§oktan silinip gitmesi gerekirdi.
Ama sÃ¶z konusu olan Brad Pitt, kendisi de Pitt'in ihanet ettiÄŸi eski karÄ±sÄ± olunca, bir de iÅŸin iÃ§ine Angelina Jolie karÄ±ÅŸÄ±nca yaÅŸananlar kolay unutulmuyor.
Hatta Aniston cephesinden gelen son fÄ±sÄ±ltÄ±lara gÃ¶re oyuncu, sevgilisinin kendisine evlenme teklif etmesi iÃ§in can atÄ±yor..
Daha da Ã¶tesinde yine bu iddialara bakÄ±lÄ±rsa Curtis ile niÅŸanlanmayÄ± Ã¶yle Ã§ok istiyor ki bunun iÃ§in tuhaf ritÃ¼eller uygulamayÄ± bile gÃ¶ze alÄ±yor.
Jennifer Aniston, kendisini de ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸturan Friends dizisinden bu yana yakÄ±n dost olduÄŸu Courteney Cox ve Ã¼nlÃ¼ meslektaÅŸÄ± Pedro Pascal ile Ä°spanya tatilinde ÅŸu sÄ±ralarda.
Elbette yanÄ±nda sevgilisi Jim Curtis de var. Grup, Ã¶nceki gÃ¼n de Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir lÃ¼ks yat gezisinde objektiflere takÄ±ldÄ±.
Sevgilisi ve arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte bol bol denize giren Aniston, bir ara da gÃ¼vertede karÄ±n kaslarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirici egzersizler yaptÄ±. Sonra da hem bu egzersizlerin hem de sÄ±cak havanÄ±n etkisiyle bol bol su iÃ§ti.
Aniston'Ä±n sevgilisi Jim Curtis'tenÂ evlenme teklifi beklediÄŸi sÃ¶ylentilerine gelirsek.
Bu, bir sÃ¼redir Hollywood Ã§evrelerinde kulaktan kulaÄŸa yayÄ±lan bir fÄ±sÄ±ltÄ±.
Eskiden milyon dolarlÄ±k malikanesini sadece kÃ¶pekleriyle paylaÅŸÄ±rken ÅŸimdi Jim Curtis ile orada yaÅŸÄ±yor. Ãœstelik bunun kalÄ±cÄ± hale gelmesini de istiyor.
Â
Yine bu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa, Aniston sÄ±rf evlenme teklifi almak iÃ§in akla hayale gelmeyecek yÃ¶ntemler de uyguluyor.
Kimi zaman "manevi tanrÄ±ca Ã§emberi sohbetleri" dÃ¼zenliyor ve Ã¼zerine tÃ¼yler ve parlak sÃ¼sler yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir Ã§ubuÄŸu arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda elden ele dolaÅŸtÄ±rarak Curtis'in kendisine evlenme teklif etmesi mesajÄ±nÄ± evrene gÃ¶nderiyor.Â
SIRF EVLENMEK Ä°ÇÄ°N TUHAF YÖNTEMLER UYGULUYOR: Jennifer Aniston'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± bu "konuÅŸma çubuÄŸu" geleneÄŸine gelirsek... Bu, aslÄ±nda Amerikan yerlileri yani KÄ±zÄ±lderili kabileler arasÄ±nda yaygÄ±n olan bir gelenek. Bu geleneÄŸe göre çubuÄŸu elinde tutan kiÅŸi konuÅŸma hakkÄ±na sahip. Herkes de sözünü kesmeden onu dinler. Sonra sözü bitince çubuÄŸu diÄŸer konuÅŸmacÄ±ya devreder. Bazen süslenmiÅŸ bir çubuk olabileceÄŸi gibi bazen sÄ±radan bir taÅŸ tahta parçasÄ± bile olabilir.
DÄ°ÅžÄ°L ENERJÄ°YÄ° AÇIÄžA ÇIKARMAK: TanrÄ±ça sohbetleri ise kadÄ±nlar arasÄ±nda yapÄ±lan bir eylem. DiÅŸil enerjiyi, kiÅŸisel dönüÅŸümü, içsel potansiyeli ve kadim enerjileri açÄ±ÄŸa çÄ±karan bir tür sohbet diye özetleyebiliriz.
Kendisi Jim Curtis ile evlenmeyi bu kadar Ã§ok istiyor istemesine ama arkadaÅŸlarÄ± onun bunca acele etmesini anlamÄ±yor. Hatta evlenmeyi bu kadar Ã§ok istemesine de fazla sÄ±cak bakmÄ±yor.
Aniston'a arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶nerisi bu konuda biraz yavaÅŸ gitmesi. Pitt ve Theroux evliliklerinden sonra onun bir kez daha Ã¼zÃ¼lmesini, kalbinin kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyorlar.
Â AyrÄ±ca yÄ±ldÄ±zÄ±n uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir konu daha var. O da Curtis'in onun 300 milyon dolarlÄ±k servetinin peÅŸinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±.
Her ne kadar Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir yaÅŸam koÃ§u olsa da Curtis'in bir dÃ¶nem maddi sorunlarla boÄŸuÅŸtuÄŸu biliniyor. Ãœstelik, ona bu konuda yine Jennifer Aniston yardÄ±m etti.
Â
Aniston ilk evliliÄŸini 2000 ile 2005 arasÄ±nda Brad Pitt ile yaptÄ±. 2015 ile 2018 arasÄ±nda da Justin Theroux ile evli kaldÄ±.
Â
Â