Ä°ki kocasÄ± da elinden gitti ama korkunun yanÄ±ndan bile geÃ§miyor... Umudu kabile geleneklerinde... 'Ne olur, sevgilim artÄ±k bana evlenme teklif etsin'

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Brad Pitt ile 2000'de baÅŸlayan evliliÄŸinin, Angelina Jolie yÃ¼zÃ¼nden yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§ti.

Hatta Ã¼stÃ¼ne Jennifer Aniston bir de Justin Theroux ile evlenip boÅŸandÄ±.

Yani normalde onun Ã¼zerindeki bu "aldatÄ±lan en Ã¼nlÃ¼ kadÄ±n" etiketinin Ã§oktan silinip gitmesi gerekirdi.

Ama sÃ¶z konusu olan Brad Pitt, kendisi de Pitt'in ihanet ettiÄŸi eski karÄ±sÄ± olunca, bir de iÅŸin iÃ§ine Angelina Jolie karÄ±ÅŸÄ±nca yaÅŸananlar kolay unutulmuyor.

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DiÄŸer yandan 57 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Aniston son bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r baÅŸka bir heyecan yaÅŸÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 50 yaÅŸÄ±ndaki Jim Curtis ile gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re gayet mutlu bir aÅŸk yaÅŸÄ±yor Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z.

Hatta Aniston cephesinden gelen son fÄ±sÄ±ltÄ±lara gÃ¶re oyuncu, sevgilisinin kendisine evlenme teklif etmesi iÃ§in can atÄ±yor..

Daha da Ã¶tesinde yine bu iddialara bakÄ±lÄ±rsa Curtis ile niÅŸanlanmayÄ± Ã¶yle Ã§ok istiyor ki bunun iÃ§in tuhaf ritÃ¼eller uygulamayÄ± bile gÃ¶ze alÄ±yor.

LÃœKS YAT GEZÄ°SÄ°NDE GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°LER

Jennifer Aniston, kendisini de ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸturan Friends dizisinden bu yana yakÄ±n dost olduÄŸu Courteney Cox ve Ã¼nlÃ¼ meslektaÅŸÄ± Pedro Pascal ile Ä°spanya tatilinde ÅŸu sÄ±ralarda.

Elbette yanÄ±nda sevgilisi Jim Curtis de var. Grup, Ã¶nceki gÃ¼n de Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir lÃ¼ks yat gezisinde objektiflere takÄ±ldÄ±.

Jennifer Aniston, turuncu renkli bir bikini altÄ± ve siyah bir bikini Ã¼stÃ¼yle yatÄ±n gÃ¼vertesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Sevgilisi ve arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte bol bol denize giren Aniston, bir ara da gÃ¼vertede karÄ±n kaslarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirici egzersizler yaptÄ±. Sonra da hem bu egzersizlerin hem de sÄ±cak havanÄ±n etkisiyle bol bol su iÃ§ti.

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ONUN HAYATINDA KALICI OLMASINI Ä°STÄ°YOR

Aniston'Ä±n sevgilisi Jim Curtis'tenÂ evlenme teklifi beklediÄŸi sÃ¶ylentilerine gelirsek.

Bu, bir sÃ¼redir Hollywood Ã§evrelerinde kulaktan kulaÄŸa yayÄ±lan bir fÄ±sÄ±ltÄ±.

Buna gÃ¶re Aniston, sevgilisi Jim Curtis ile Ã§ok mutlu. Her ne kadar Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlilikleri boÅŸanmayla bitmiÅŸ olsa da yeniden resmi bir birliktelik yaÅŸamaktan korkmuyor.

Eskiden milyon dolarlÄ±k malikanesini sadece kÃ¶pekleriyle paylaÅŸÄ±rken ÅŸimdi Jim Curtis ile orada yaÅŸÄ±yor. Ãœstelik bunun kalÄ±cÄ± hale gelmesini de istiyor.

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Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan bir kaynak "Jennifer, Jim'e Ã¶yle aÅŸÄ±k ki bir gÃ¼n kendisine evlenme teklif etmesini bile umuyor" dedi.

Yine bu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa, Aniston sÄ±rf evlenme teklifi almak iÃ§in akla hayale gelmeyecek yÃ¶ntemler de uyguluyor.

Kimi zaman "manevi tanrÄ±ca Ã§emberi sohbetleri" dÃ¼zenliyor ve Ã¼zerine tÃ¼yler ve parlak sÃ¼sler yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir Ã§ubuÄŸu arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda elden ele dolaÅŸtÄ±rarak Curtis'in kendisine evlenme teklif etmesi mesajÄ±nÄ± evrene gÃ¶nderiyor.Â

SIRF EVLENMEK Ä°ÇÄ°N TUHAF YÖNTEMLER UYGULUYOR: Jennifer Aniston'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± bu "konuÅŸma çubuÄŸu" geleneÄŸine gelirsek... Bu, aslÄ±nda Amerikan yerlileri yani KÄ±zÄ±lderili kabileler arasÄ±nda yaygÄ±n olan bir gelenek. Bu geleneÄŸe göre çubuÄŸu elinde tutan kiÅŸi konuÅŸma hakkÄ±na sahip. Herkes de sözünü kesmeden onu dinler. Sonra sözü bitince çubuÄŸu diÄŸer konuÅŸmacÄ±ya devreder. Bazen süslenmiÅŸ bir çubuk olabileceÄŸi gibi bazen sÄ±radan bir taÅŸ tahta parçasÄ± bile olabilir. DÄ°ÅžÄ°L ENERJÄ°YÄ° AÇIÄžA ÇIKARMAK: TanrÄ±ça sohbetleri ise kadÄ±nlar arasÄ±nda yapÄ±lan bir eylem. DiÅŸil enerjiyi, kiÅŸisel dönüÅŸümü, içsel potansiyeli ve kadim enerjileri açÄ±ÄŸa çÄ±karan bir tür sohbet diye özetleyebiliriz.

RKADAÅžLARI ONUN Ä°Ã‡Ä°N ENDÄ°ÅžELÄ°

Kendisi Jim Curtis ile evlenmeyi bu kadar Ã§ok istiyor istemesine ama arkadaÅŸlarÄ± onun bunca acele etmesini anlamÄ±yor. Hatta evlenmeyi bu kadar Ã§ok istemesine de fazla sÄ±cak bakmÄ±yor.

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Aniston'a arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶nerisi bu konuda biraz yavaÅŸ gitmesi. Pitt ve Theroux evliliklerinden sonra onun bir kez daha Ã¼zÃ¼lmesini, kalbinin kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyorlar.

Â AyrÄ±ca yÄ±ldÄ±zÄ±n uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir konu daha var. O da Curtis'in onun 300 milyon dolarlÄ±k servetinin peÅŸinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±.

Her ne kadar Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir yaÅŸam koÃ§u olsa da Curtis'in bir dÃ¶nem maddi sorunlarla boÄŸuÅŸtuÄŸu biliniyor. Ãœstelik, ona bu konuda yine Jennifer Aniston yardÄ±m etti.

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Aniston ilk evliliÄŸini 2000 ile 2005 arasÄ±nda Brad Pitt ile yaptÄ±. 2015 ile 2018 arasÄ±nda da Justin Theroux ile evli kaldÄ±.

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