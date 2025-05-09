İki kez boşandı ama aşka doyamadı: Bir sevgili arıyorum, bana yemek pişirsin... Mümkünse çocuk da doğursun

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Önce evlerini ve hayatlarını ayırdılar sonunda da resmen boşandılar.

İlk evliliğinden sonra ikincisini de bitirdi ve şimdi o söylenenlere göre kendine yeni bir hayat arkadaşı arıyor...

Hatta mümkünse tekrar çocuk sahibi olmayı hayal ediyor.

İKİ EVLİLİĞİ DE BOŞANMAYLA BİTTİ

Önce eski nişanlısıyla bir araya gelip evlenmesi sonra da boşanmasıyla konuşulan bu ünlü Ben Affleck.

İlk karısı Jennifer Garner'dan üç tane çocuk sahibi olan Affleck, 2022 yılında da eski nişanlısı Jennifer Lopez ile evlendi.

İki ünlü aslında 2000'li yılların başında birlikte rol aldıkları Gigli filminin setinde tanışmış ve birbirleri için aşka düşmüştü... Hatta o sırada nişanlandılar ama evlenmeden ayrıldılar. O süreçte ikisi de çok acı çekti.

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Yıllar sonra yeniden yolları kesişti ve hemen bir daha nişanlanıp 2022'de evlendiler. Ama o da uzun ömürlü olmadı.

Ben Affleck boşanma sürecinde eski karısı Jennifer Garner'dan çok yardım aldı. Hatta bir ara eski çiftin yeniden bir araya gelebileceği bile konuşuldu. Fakat görünüşe göre durum öyle değil. Çünkü zaten Garner bir süredir iş insanı John Miller ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor.





YALNIZLIKTAN DERTLİ

Diğer yandan Ben Affleck'in yakın çevresi ünlü yıldızın yeniden aşkın peşine düştüğünü söylüyor. Onlara göre Affleck, kendine yeni bir sevgili arıyor. Hatta başka çocukları olmasını da istiyor.

In Touch dergisine konuşan bir kaynak Ben Affleck'in boşanma sonrası kendini yalnız hissettiğini ve bundan bıktığını söyledi.

Arkadaşlarına bu konuda dert yanan Affleck, yeniden hayatına birinin girmesini ve onunla yerleşik bir ilişki yaşamayı arzu ediyor.

Yakınlarının söylediğine göre Affleck, saygı duyduğu ve kendisine eşit gördüğü biriyle uzun süreli bir ilişki yürüttüğünde kendini gerçekten mutlu hissediyor.

YENİDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI BİLE DÜŞÜNÜYOR

Bu kaynaklar "Kendine başka bir sevgili bulup eğer mümkünse yeniden çocuk sahibi olmak istiyor" dedi ünlü oyuncu hakkında.

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Diğer yandan bu kaynaklara bakılırsa Ben Affleck, kendisini sarıp sarmalayacak biriyle ilişki yaşamak istiyor.

Hayalinde ona akşam yemeği hazırlayacak gerektiğinde de problemlerini dinleyecek bir kadın var.

Her ne kadar üç çocuğu olsa da başka çocuklar da ilgi alanında.

ÜNLÜ GÜZELLERLE YA AŞK YAŞADI YA EVLENDİ

Aslına bakılırsa Ben Affleck, şöhrete ulaştıktan sonra ünlü güzellerle aşk yaşadı ya da evlendi.

Onun en çok bilinen ilişkilerinden biri Gwyneth Paltrow ile yaşadığı oldu. Sonra Jennifer Garner ile evlendi. Bu evlilikten Violet, Finn ve Samuel adında üç tane çocuk sahibi oldu. Hatta en büyük kızı Violet üniversitede okumak için evden bile ayrıldı.

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Affleck, Jeninfer Lopez ile evlenmeden önce TV yapımcısı Lindsay Shookus, Playbol modeli Shauna Sexton ve oyuncu Ana de Armas ile ilişki yaşadı.

Affleck son olarak da Jennifer Lopez ile evlendi.

Bundan sonra hayatına girecek kişi hayranları arasında da merak konusu.

Ben Affleck, çok konuşulan ilişkilerinden biri de Gwyneth Paltrow ile yaşadı.