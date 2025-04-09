İki kardeş kirli işlere bulaşırsa... Kahkaha dolu 'Sıcak Büfe'nin fragmanı yayınlandı

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Eğlenceli filmin konusu ise şöyle; Cihangir ve Hakan isimli iki kardeş büfecilik yapar, bir yandan da ticari borçlarını ödemeye çalışırlar. Her gün büfeye uğrayan müşterilerinden biri, yasadışı kumar hasılatı taşıyan bir kuryedir. O mafya temsilcisi büfenin arka deposunda "ölüverince" iki kardeş cesedi denize atıp çantadaki paraya el koyarlar. O andan itibaren iki kardeş kendilerini ve ailelerini komik ve gerilimli olayların içinde bulur.

YILDIZ KADRO



Yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel ile Volkan Sümbül üstlendiği Sıcak Büfe'nin oyuncu kadrosunda ise Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt, Yüksel Ünal yer alıyor.

Sıcak Büfe çok yakında sinemalarda!