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İki kardeş kirli işlere bulaşırsa... Kahkaha dolu 'Sıcak Büfe'nin fragmanı yayınlandı

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#Sıcak Büfe#D Media#Serdar Gözelekli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 11:32

Çok yakında vizyonda olmaya hazırlanan D Media imzalı Sıcak Büfe, izleyiciye eğlence dolu bir komedi sunacak. Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'ın paylaştığı filmde sakin bir hayat süren iki kardeşin başına gelen yasadışı olaylar kahkahaya dönüşecek. Heyecanla beklenen filmin ilk fragmanı yayınlandı. Seyirciye samimi bir komedi sunacak olan Sıcak Büfe, eğlenceli ve aksiyon dolu sahneleriyle büyük merak uyandırdı.

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Eğlenceli filmin konusu ise şöyle; Cihangir ve Hakan isimli iki kardeş büfecilik yapar, bir yandan da ticari borçlarını ödemeye çalışırlar. Her gün büfeye uğrayan müşterilerinden biri, yasadışı kumar hasılatı taşıyan bir kuryedir. O mafya temsilcisi büfenin arka deposunda "ölüverince" iki kardeş cesedi denize atıp çantadaki paraya el koyarlar. O andan itibaren iki kardeş kendilerini ve ailelerini komik ve gerilimli olayların içinde bulur.

YILDIZ KADRO

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel ile Volkan Sümbül üstlendiği Sıcak Büfe'nin oyuncu kadrosunda ise Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt, Yüksel Ünal yer alıyor.
Sıcak Büfe çok yakında sinemalarda!

İki kardeş kirli işlere bulaşırsa... Kahkaha dolu Sıcak Büfenin fragmanı yayınlandı

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#Sıcak Büfe#D Media#Serdar Gözelekli

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