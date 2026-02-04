İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Haberin Devamı

Brandon Blackstock aynı zamanda yıldız şarkıcı Reba McEntire’ın üvey oğlu ve hem müzik hem de televizyon ekranlarının sevilen yüzü Kelly Clarkson’ın eski eşiydi.

Çiftin iki çocukları vardı ve ayrılmış olsalar da birbirlerine çok yakındılar.

Bu erken ölüm ünlü şarkıcı Kelly Clarkson’ı kelimenin tam anlamıyla yıktı. İki küçük çocuğu babasız kalırken ünlü şarkıcı da yıllar yılı birlikte olduğu eski hayat arkadaşını ve yakın bir dostunu yitirmiş oldu.

Ünlü şarkıcı dün sosyal medya hesabından hayranlarını şoke eden bir açıklama paylaşarak ödüllere boğulan ve çok izlenen talk şovunun sunuculuğunu bıraktığını söyledi.

43 yaşındaki şarkıcı, Instagram'da paylaştığı bir gönderide, popüler talk şovu "The Kelly Clarkson Show"un yedinci sezonunun ardından sona ereceğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı yıllardır devam eden bu programıyla 24 Daytime Emmy Ödülü kazanmıştı. Bunların dördü en iyi gündüz talk şov programı, dördü ise en iyi talk şov sunucusu ödülüydü.

Kelly Clarkson duyurusunda "Hem Los Angeles'ta hem de New York'ta 'The Kelly Clarkson Show'da böylesine olağanüstü bir insan grubuyla çalışma fırsatı bulduğum için son derece şanslıydım. Bu yedi sezonda çok sayıda harika an ve program oldu. Çok minnettar ve onurluyum” dedi.

Hayranlarına seslenirken “Bu bir veda değil” diye söz veren Kelly Clarkson bu kararı almasındaki en önemli faktörün yakın zaman önce babalarını kaybeden çocukları olduğunu söyledi.

Artık uzunca bir süre sadece iki çocuğuyla ilgilenmek istediğini ve ekran yolculuğunu bu yüzden bitirdiğini söyleyen Kelly Clarkson’ın eski eşi Brandon Blackstock ile yaklaşık yedi yıl süren evliliğinden 11 yaşında River Rose ve 9 yaşında Remington adında iki çocuğu var.

Brandon Blackstock, Ağustos 2025'te, 48 yaşındayken, cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma sebebiyle hayatını kaybetti.

Hayranlar ve ünlü isimler, paylaşımının yorum bölümünde şarkıcının kararına desteklerini “Seni seviyoruz. Kendin ve ailen için en iyisini yap, biz her zaman seni destekleyeceğiz." diyerek gösterdiler.

Kelly Clarkson ve eski eşi Brandon Blackstock boşanma davası sırasında hem mallarını bölüşürken hem de çocuklarının velayeti konusunda epey çetin bir mücadele vermişti. Ancak ünlü menajerin hastalığı her şeyi değiştirdi…

Eski eşine hastayken bakan Kelly Clarkson, Blackstock'un durumunun kötüleşmesi üzerine vefat haberinden sadece bir gün önce (6 Ağustos 2025) Las Vegas'taki konser serisine hemen son verdi.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada "Normalde özel hayatımı gizli tutmaya çalışırım ancak çocuklarımın babası hasta ve şu anda tamamen onların yanında olmam gerekiyor." dedi. Kelly Clarkson eski eşinin ölümünün ardında da geçmiş kavgalarından hiç bahsetmeden onu hep sevgi ve saygıyla anlamaya özen gösterdi.