×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Güncelleme Tarihi:

#Kelly Clarkson#Brandon Blackstock#Talk Şov
İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 12:16

Geçen yaz gelen bir ölüm haberi ünlüler dünyasını derinden sarsmıştı. Müzik sahnelerinin birçok yıldızının ününü borçlu olduğu ve sektörde çok sevilen ünlü menajer genç yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Brandon Blackstock aynı zamanda yıldız şarkıcı Reba McEntire’ın üvey oğlu ve hem müzik hem de televizyon ekranlarının sevilen yüzü Kelly Clarkson’ın eski eşiydi.

Çiftin iki çocukları vardı ve ayrılmış olsalar da birbirlerine çok yakındılar.

İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Bu erken ölüm ünlü şarkıcı Kelly Clarkson’ı kelimenin tam anlamıyla yıktı. İki küçük çocuğu babasız kalırken ünlü şarkıcı da yıllar yılı birlikte olduğu eski hayat arkadaşını ve yakın bir dostunu yitirmiş oldu.

İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Ünlü şarkıcı dün sosyal medya hesabından hayranlarını şoke eden bir açıklama paylaşarak ödüllere boğulan ve çok izlenen talk şovunun sunuculuğunu bıraktığını söyledi.

Haberin Devamı

43 yaşındaki şarkıcı, Instagram'da paylaştığı bir gönderide, popüler talk şovu "The Kelly Clarkson Show"un yedinci sezonunun ardından sona ereceğini duyurdu.

İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Ünlü şarkıcı yıllardır devam eden bu programıyla 24 Daytime Emmy Ödülü kazanmıştı. Bunların dördü en iyi gündüz talk şov programı, dördü ise en iyi talk şov sunucusu ödülüydü.

Kelly Clarkson duyurusunda "Hem Los Angeles'ta hem de New York'ta 'The Kelly Clarkson Show'da böylesine olağanüstü bir insan grubuyla çalışma fırsatı bulduğum için son derece şanslıydım. Bu yedi sezonda çok sayıda harika an ve program oldu. Çok minnettar ve onurluyum” dedi.

İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Hayranlarına seslenirken “Bu bir veda değil” diye söz veren Kelly Clarkson bu kararı almasındaki en önemli faktörün yakın zaman önce babalarını kaybeden çocukları olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Artık uzunca bir süre sadece iki çocuğuyla ilgilenmek istediğini ve ekran yolculuğunu bu yüzden bitirdiğini söyleyen Kelly Clarkson’ın eski eşi Brandon Blackstock ile yaklaşık yedi yıl süren evliliğinden 11 yaşında River Rose ve 9 yaşında Remington adında iki çocuğu var.

İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Brandon Blackstock, Ağustos 2025'te, 48 yaşındayken, cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma sebebiyle hayatını kaybetti.

Hayranlar ve ünlü isimler, paylaşımının yorum bölümünde şarkıcının kararına desteklerini “Seni seviyoruz. Kendin ve ailen için en iyisini yap, biz her zaman seni destekleyeceğiz." diyerek gösterdiler.

Haberin Devamı

İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Kelly Clarkson ve eski eşi Brandon Blackstock boşanma davası sırasında hem mallarını bölüşürken hem de çocuklarının velayeti konusunda epey çetin bir mücadele vermişti. Ancak ünlü menajerin hastalığı her şeyi değiştirdi…

İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Eski eşine hastayken bakan Kelly Clarkson, Blackstock'un durumunun kötüleşmesi üzerine vefat haberinden sadece bir gün önce (6 Ağustos 2025) Las Vegas'taki konser serisine hemen son verdi.

İki evladının babası genç yaşında kansere yenik düşmüştü… Ünlü şarkıcı ekrana veda etti: Artık çocuklarımla olma zamanı

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada "Normalde özel hayatımı gizli tutmaya çalışırım ancak çocuklarımın babası hasta ve şu anda tamamen onların yanında olmam gerekiyor." dedi. Kelly Clarkson eski eşinin ölümünün ardında da geçmiş kavgalarından hiç bahsetmeden onu hep sevgi ve saygıyla anlamaya özen gösterdi.

Gözden KaçmasınOna bir torun daha verecekti… Babaya acı veda… ‘Artık cennette bir meleksin’Ona bir torun daha verecekti… Babaya acı veda… ‘Artık cennette bir meleksin’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kelly Clarkson#Brandon Blackstock#Talk Şov

BAKMADAN GEÇME!