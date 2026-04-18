İki çocuklu evliliğini ihanet bitirmişti: 44 yaşında yeni sevgilisinden hamile: Bu ne büyük bir mucize!

Bundan iki yıl önce magazin dünyasının meraklıları ünlü oyuncu Natalie Portman'ın; onca aşkla evlendiği kocası Benjamin Millepied tarafından nasıl aldatıldığını konuştu uzun uzun.

Portman ile Siyah Kuğu (Black Swan) filminin setinde tanıştığı Fransız koreograf Millepied'in yuvası, uzun sayılacak bir bekleme sürecinin ardından yıkılıp gitti.

Natalie Portman'ın Fransız koreograf Benjamin Millepied ile evliliği ihanet yüzünden bitmişti.





Oyuncu, kocasından boşanmasına rağmen Fransa'da yaşamayı sürdürdü. İşleri gereği ABD'ye gidip gelen Portman, Fransız kocasından boşandıktan sonra Fransız bir sevgili edindi.

Millepied, ünlü oyuncuyu, genç bir kızla aldattı. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Portman uzun bir süre evliliğinin geleceği için karar vermeye çalıştı. Sonunda da çareyi, boşanmakta buldu.

Benjamin Millepied ile 2012 yılında kurduğu yuva 2024 yılında resmen yıkıldı.

KIRIK KALBİNİ ONARDI... ŞİMDİ YENİ BİR BAŞLANGICIN KAPISINDA

Bir süre sonra da Natalie Portman, kırık kalbini onardı ve yeni bir aşka yelken açtı. Üstelik de müzik yapımcısı olan yeni sevgilisi Tanguy Destable ile ilk bebeğine hamile bile kaldı!

44 yaşındaki iki çocuk annesi Portman, mutlu haberi Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda duyurdu.

Oyuncu "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Ben çok minnettarım. Bunun bir ayrıcalık ve bir mucize olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Natalie Portman, bir yıldır müzisyen ve müzik yapımcısı Tanguy Destable ile birlikte.

Babası bir kadın doğum doktoru olan Natalie Portman "Çocukluğumdan beni hamile kalmanın ne kadar zor olduğunu duyarak büyüdüm. Bu konuda zor zamanlar geçiren tanıdıklarım var ve onlara da saygılı olmak istiyorum" diye konuştu.

Bazı insanlar tüp bebek tedavisiyle zorlukla bebek sahibi olurken kendi durumunu "ne kadar şanslı olduğumu biliyorum" diyerek özetledi Portman.

BU SON HAMİLELİĞİM... HER ANIN TADINI ÇIKARIYORUM: Oyuncu, hamileliği sırasında düşündüğünden daha fazla enerjisi olduğunu ekleyip "muhtemelen son kez hamile kaldığını ve bu yüzden her anın tadını çıkardığını" sözlerine ekledi. Natalie Portman ile Tanguy Destable, geçen yılın mart ayından bu yana birlikte.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR: Natalie Portman, eski kocası Benjamin Millepied ile evliliğinden iki çocuk sahibi oldu. Eski çiftin 14 yaşında Aleph ve 9 yaşında Amalia adında bir erkek, bir kız iki çocuğu var.