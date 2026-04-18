İki çocuklu evliliğini ihanet bitirmişti: 44 yaşında yeni sevgilisinden hamile: Bu ne büyük bir mucize!

#Natalie Portman#Benjamin Millepied#Tanguy Destable
İki çocuklu evliliğini ihanet bitirmişti: 44 yaşında yeni sevgilisinden hamile: Bu ne büyük bir mucize
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 17:12

11 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten ünlü oyuncu Natalie Portman, o sürecin sonunda kocası Benjamin Millepied'i kendisinden genç bir kadına kaptırdı. Nice hevesle kurduğu iki çocuklu yuvası dağıldı. Çok üzüntülü zamanlar da geçirdi ama şimdi yeni bir heyecan içinde, hayatında yepyeni bir sayfa açmaya hazır: Çünkü Portman, geçen yıldan bu yana birlikte olduğu sevgilisi Tanguy Destable ile ilk bebeğini bekliyor!

Bundan iki yıl önce magazin dünyasının meraklıları ünlü oyuncu Natalie Portman'ın; onca aşkla evlendiği kocası Benjamin Millepied tarafından nasıl aldatıldığını konuştu uzun uzun.

Portman ile Siyah Kuğu (Black Swan) filminin setinde tanıştığı Fransız koreograf Millepied'in yuvası, uzun sayılacak bir bekleme sürecinin ardından yıkılıp gitti.

İki çocuklu evliliğini ihanet bitirmişti: 44 yaşında yeni sevgilisinden hamile: Bu ne büyük bir mucize

Natalie Portman'ın Fransız koreograf Benjamin Millepied ile evliliği ihanet yüzünden bitmişti.

İki çocuklu evliliğini ihanet bitirmişti: 44 yaşında yeni sevgilisinden hamile: Bu ne büyük bir mucize

Oyuncu, kocasından boşanmasına rağmen Fransa'da yaşamayı sürdürdü. İşleri gereği ABD'ye gidip gelen Portman, Fransız kocasından boşandıktan sonra Fransız bir sevgili edindi.

Millepied, ünlü oyuncuyu, genç bir kızla aldattı. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Portman uzun bir süre evliliğinin geleceği için karar vermeye çalıştı. Sonunda da çareyi, boşanmakta buldu.

Benjamin Millepied ile 2012 yılında kurduğu yuva 2024 yılında resmen yıkıldı.

İki çocuklu evliliğini ihanet bitirmişti: 44 yaşında yeni sevgilisinden hamile: Bu ne büyük bir mucize

KIRIK KALBİNİ ONARDI... ŞİMDİ YENİ BİR BAŞLANGICIN KAPISINDA 
Bir süre sonra da Natalie Portman, kırık kalbini onardı ve yeni bir aşka yelken açtı. Üstelik de müzik yapımcısı olan yeni sevgilisi Tanguy Destable ile ilk bebeğine hamile bile kaldı!

44 yaşındaki iki çocuk annesi Portman, mutlu haberi Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda duyurdu.

Oyuncu "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Ben çok minnettarım. Bunun bir ayrıcalık ve bir mucize olduğunu biliyorum" diye konuştu.

İki çocuklu evliliğini ihanet bitirmişti: 44 yaşında yeni sevgilisinden hamile: Bu ne büyük bir mucize

Natalie Portman, bir yıldır müzisyen ve müzik yapımcısı Tanguy Destable ile birlikte. Çift, yakında ilk bebeklerine kavuşacak.

Babası bir kadın doğum doktoru olan Natalie Portman "Çocukluğumdan beni hamile kalmanın ne kadar zor olduğunu duyarak büyüdüm. Bu konuda zor zamanlar geçiren tanıdıklarım var ve onlara da saygılı olmak istiyorum" diye konuştu.

Bazı insanlar tüp bebek tedavisiyle zorlukla bebek sahibi olurken kendi durumunu "ne kadar şanslı olduğumu biliyorum" diyerek özetledi Portman.

İki çocuklu evliliğini ihanet bitirmişti: 44 yaşında yeni sevgilisinden hamile: Bu ne büyük bir mucize

BU SON HAMİLELİĞİM... HER ANIN TADINI ÇIKARIYORUM: Oyuncu, hamileliği sırasında düşündüğünden daha fazla enerjisi olduğunu ekleyip "muhtemelen son kez hamile kaldığını ve bu yüzden her anın tadını çıkardığını" sözlerine ekledi. Natalie Portman ile Tanguy Destable, geçen yılın mart ayından bu yana birlikte.

İki çocuklu evliliğini ihanet bitirmişti: 44 yaşında yeni sevgilisinden hamile: Bu ne büyük bir mucize

ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR: Natalie Portman, eski kocası Benjamin Millepied ile evliliğinden iki çocuk sahibi oldu. Eski çiftin 14 yaşında Aleph ve 9 yaşında Amalia adında bir erkek, bir kız iki çocuğu var.

#Natalie Portman#Benjamin Millepied#Tanguy Destable

