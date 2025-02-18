Ä°ki Ã§ocuk, Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit 20 tane hayvan... ÃœnlÃ¼ aÅŸÄ±klarÄ±n kÃ¶y hayatÄ±

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Ã–nceleri herkes bunun geÃ§ici bir heves olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼... Ama aradan bunca zaman geÃ§tikten sonra Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, bir daha bÃ¼yÃ¼k ÅŸehre dÃ¶nmeyi akÄ±llarÄ±ndan bile geÃ§irmiyor. ÃœnlÃ¼ oyuncuya gÃ¶re bir Ã§iftlikte yaÅŸamak zor... Ama bunu hiÃ§bir ÅŸeye deÄŸiÅŸmez, Ã§Ã¼nkÃ¼ zaten Ã§ocukluÄŸu da bÃ¶yle bir yerde geÃ§ti.

O Ã¼nlÃ¼ oyuncu birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda hem kendisinin hem de kendisi gibi Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olan karÄ±sÄ±nÄ±n bu hayat tarzÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸinden hiÃ§ piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YANGINLARDAN SONRA 'Ä°YÄ° KÄ°' DEDÄ°LER

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Ã§ift Vampire Diaries adlÄ± yapÄ±mla adÄ±nÄ± duyuran Ian Somerhalder ile karÄ±sÄ± Nikki Reed.

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45 yaÅŸÄ±ndaki Somerhalder ile 36 yaÅŸÄ±ndaki Reed, 2019 yÄ±lÄ±ndan bu yana doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda yaÅŸÄ±yor. TaÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±nda zaten bir Ã§ocuklarÄ± vardÄ±. Ã‡iftlik hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bir bebekleri daha oldu. Ãœstelik Nikki Reed, ikinci bebeÄŸini de bu Ã§iftlik evinde dÃ¼nyaya getirdi.

Ian Somerhalder, Fox News'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Ã¶zellikle de Los Angeles'Ä± yakÄ±p yÄ±kan yangÄ±nlarÄ±n ardÄ±ndan Ã§iftlikte yaÅŸayarak ne kadar doÄŸru bir adÄ±m attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re doÄŸada yaÅŸamak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar kolay deÄŸil. Ama yine de bÃ¼tÃ¼n zorluklarÄ±na deÄŸer.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Somerhalder, Ã§iftliÄŸe taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra verdiÄŸi rÃ¶portajlarda bu konuya sÄ±k sÄ±k deÄŸiniyor. YÄ±llardÄ±r alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n uzaÄŸÄ±nda ne kadar mutlu olduklarÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Somerhalder, o rÃ¶portajda yeni film ya da dizi projelerinden sÃ¶z etmek yerine "Ä°nsanlarÄ±n biraz mÄ±sÄ±rÄ± benim de fasulyem var" diye konuÅŸtu.

Bu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri hayatÄ±n "Ã‡ok havalÄ±" olduÄŸunu belirtti Somerhalder. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Kimseye nispet yapmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorum ama bu hayat Ã§ok daha bereketli ve insana kendini Ã§ok daha yÃ¼ce hissettiriyor."

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'BU HAYATIN DA ZORLUKLARI VAR'

Yine de Ã¼nlÃ¼ oyuncu bu hayatÄ±n zorluklarÄ± olduÄŸunu da eklemeden geÃ§medi. Ã‡iftlik hayatÄ±nÄ±n "Ã¶dÃ¼l gibi" birÃ§ok yanÄ±nÄ± olduÄŸunu ama bunun da bazÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klardan geÃ§meden elde edilemeyeceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Ian Somerhalder " EktiÄŸiniz bazÄ± ÅŸeylerin iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Ama bazÄ±larÄ±nÄ±n da iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ediyorsunuz" diye anlattÄ± bu durumu.

Ã‡iftlikte yaÅŸamanÄ±n insanlarÄ± kendi ailesine ve Ã§ocuklarÄ±na yaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi aynÄ± ÅŸekilde komÅŸularÄ±yla da hayatÄ± paylaÅŸmaya yÃ¶nelttiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Oyuncu, iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunu da bu hayatÄ±n iÃ§ine aktif olarak dahil ettiÄŸini de belirtti. Bu ÅŸekilde de hem toplumla hem de doÄŸayla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlantÄ± kurmalarÄ±nÄ±n yolunu aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Somerhalder bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: ""Ebeveynlerimin bize Ã§ok erken Ã¶ÄŸrettiÄŸi ÅŸey, etrafÄ±nÄ±za bakarsanÄ±z, doÄŸada bir denge olduÄŸudur" dedi.

Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan daha fazlasÄ±nÄ± geri verirseniz, o zaman muazzam bir saÄŸlÄ±k, mutluluk, baÅŸarÄ± ve insanlarÄ±n istediÄŸi, hayalini kurduÄŸu her ÅŸeyi bulabilirsiniz."





YÄ°YECEKLERÄ°NÄ°N Ã‡OÄžUNU KENDÄ°LERÄ° ÃœRETÄ°YORLAR

E! News'a, gÃ¶zlerden uzak bir Ã§iftlikte yaÅŸamanÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu anlattÄ± Ian Somerhalder. Bunun Hollywood tarzÄ± yaÅŸamdan Ã§ok daha huzur dolu bir yaÅŸam olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bir sÃ¼rÃ¼ iÅŸ var. Bunca yaÅŸam formunu bir arada gÃ¶rmek inanÄ±lmaz. Ve bÃ¼tÃ¼n bu farklÄ± yaÅŸam formlarÄ±nÄ±n Ã§iftlikte nasÄ±l bir arada hayata tutunduÄŸunu gÃ¶rmek muhteÅŸem."

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Ian Somerhalder'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, yedikleri yiyeceklerin Ã§oÄŸunu kendileri Ã¼retiyorlar. Ã‡iftliklerinde yiyebilecekleri sebzelerin yanÄ± sÄ±ra lavantadan biberiyeye kadar Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit bitki yetiÅŸtiriyorlar. AyrÄ±ca aralarÄ±nda inek, eÅŸek ve keÃ§ilerin de bulunduÄŸu tam 18 tane da hayvan besliyorlar.

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OÄžLUNU BU Ã‡Ä°FTLÄ°KTE DÃœNYAYA GETÄ°RDÄ°

Bu arada Ian Somerhalder ve Nikki Reed'in ikinci bebeÄŸi de hastane yerine bu Ã§iftlik evinde dÃ¼nyaya geldi.

DoÄŸum sÄ±rasÄ±nda yanÄ±nda kendisine yardÄ±mcÄ± olan iki ebe bulunan Reed, bunun "dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼cÃ¼" bir deneyim olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Hatta o sÄ±rada Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ± Reed.