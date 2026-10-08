×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Ben Affleck#Casey Affleck#Timothy Affleck
İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 08:46

Şu hayatta yaşanabilecek en büyük acılardan biri evlat acısıysa eğer diğeri hatta onunla yarışacak kadar büyüğü anne ve baba acısıdır... Hele bu iki acı kısa aralıklarla gelmişse.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İşte Hollywood'un son dönemdeki en çok tanınan ve en üretken yıldızlarından biri olan Ben Affleck de bu acıyı yaşayanlardan biri.

Son yıllarda eski karısı Jennifer Lopez ile ayrılığı, bir önceki karısı ve üç çocuğunun annesi Jennifer Garner ile örnek dostluğu ile gündeme geliyordu hep Affleck.

Ama geçtiğimiz ay, bu kez magazin dışı, gerçek hayatın ta kendisi bir konu nedeniyle konuşulur oldu.

İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı
BABASI NİSAN AYINDA, ANNESİ HAZİRAN AYINDA HAYATA VEDA ETTİ
54 yaşındaki Ben Affleck, geçtiğimiz nisan ayında önce babası Timothy Affleck'i  sonra haziran ayında da annesi Christopher Anne Boldt'u toprağa verdi.

Haberin Devamı

Affleck ve Hollywood'da isim yapan kardeşi Casey bu konuda bir açıklama yapmayıp acılarını kendi içlerinde yaşadı.

İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı
Önce annesinin ölümü duyuldu, ardından da Ben'in kardeşi Casey, Venedik Film Festivali'nde, her iki ebeveynlerini de ardı ardına kaybettiklerini açıkladı.

Ben Affleck, her iki ebeveynini sadece bir buçuk ay arayla arka arkaya kaybetmenin nasıl bir duygu olduğunu GQ dergisine verdiği bir röportajda anlattı.

Gözden KaçmasınKocasını set aşkı uğruna terk etmişti... Ama kızını el bebek gül bebek büyüttü... Sanki iki kardeş gibiKocasını set aşkı uğruna terk etmişti... Ama kızını el bebek gül bebek büyüttü... Sanki iki kardeş gibi!Haberi görüntüle

İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı

'BİR FANİ OLDUĞUNUZ GERÇEĞİ YÜZÜNÜZE ÇARPIYOR'
2026'nın bu kayıplar nedeniyle hayatında önemli bir yıl olduğunu hatırlattı Affleck.

Sonra da annesini ve babasını kaybetmenin, kendisini çocukluğu ve nasıl yetiştirildiği konusunda bir kez daha düşünmeye yönelttiğini söyledi.

Ben Affleck "Bütün bunlar gerçekten ağır şeyler. Anne ve babanızın değerini farklı şekillerde anlıyorsunuz... Bir fani olduğunuz gerçeği yüzünüze çarpıyor. Çocukluğunuzu, hayatınızı ve geri kalan zamanınızı nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsunuz" diye sürürdü sözlerini.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGenç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdiGenç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: 'Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi'Haberi görüntüle

İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı

DÜŞÜNDÜKÇE O KADAR DA FAZLA ZAMANI KALMADIĞINI FARK ETTİ
Yıldız, anne ve babasını kaybettikten sonra aslında hayatın ne kadar kısa ve gelip geçici olduğunun iyice farkın vardığını da saklamadı.

Affleck "Benim de geride belirli bir zamanım kaldığını fark ettim. Hayatın sonu genellikle bilgelik ve bütün soruların yanıtını bulmakla gelmiyor. Hayatınız boyunca çözemediğiniz şeyler yine öyle aynı şekilde çözülmemiş olarak kalıyor" dedi.

Bütün bunları düşündüğünde de Affleck söylediğine göre kendine şu soruyu sordu: "Peki ben hayatımın geri kalanını nasıl geçirmek istiyorum?" Hemen ardından aslında o kadar zamanı kalmadığını da fark etti söylediğine göre.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMeğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla sevgili gibi yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştuMeğer ünlü filmin setinde neler olmuş neler... Kamera önünde bir rol arkadaşıyla 'sevgili gibi' yaptı... Çekim aralarında diğer rol arkadaşının kollarına koştuHaberi görüntüle

İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı

'ANNEMİN GERÇEK DEĞERİNİ ÖLÜMÜNDEN SONRA ANLADIM'
Affleck annesi hakkında "Gerçekten inanılmaz bir kadındı. Onun ölümünden sonra yaşadığı hayatı ve kendisini çok daha derinden takdir ettim. Gerçek değerini ölümünden sonra anladım" diye konuştu.

Ben Affleck ilk olarak nisan ayında babası Timothy'yi 79 yaşında kaybetti. Ardından da haziran ayında annesi Chris 83 yaşında son nefesini verdi.

İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı
Affleck'in anne ve babası 1970'lerin başında evlendi. Ancak iki oğulları Ben ve Casey daha küçükken yollarını ayırdılar.

Affleck'in annesinin ölümü basın tarafından duyuldu. Fakat babasının da ondan önce hayata veda ettiği geçtiğimiz ay ortaya çıktı.

İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı
Casey Afflecm, Company adlı filminin Venedik Film Festivali kapsamındaki gösterimi sırasında bu gerçeği açıkladı. Filmini annesine ve babasına ithaf ettiğini belirten Casey Affleck "Bu yıl içinde ikisini de kaybettim. İkisi de benim için çok önemliydi" diyerek yaşadıkları kaybı gözler önüne serdi.

Gözden KaçmasınYeni yaşa şeffaf elbiseYeni yaşa şeffaf elbiseHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ben Affleck#Casey Affleck#Timothy Affleck

BAKMADAN GEÇME!