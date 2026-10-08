İki ay arayla anne ve babasını toprağa verdi... Gerçek değerlerini onlar ölünce anladım: Fani olduğum gerçeği yüzüme çarptı

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İşte Hollywood'un son dönemdeki en çok tanınan ve en üretken yıldızlarından biri olan Ben Affleck de bu acıyı yaşayanlardan biri.

Son yıllarda eski karısı Jennifer Lopez ile ayrılığı, bir önceki karısı ve üç çocuğunun annesi Jennifer Garner ile örnek dostluğu ile gündeme geliyordu hep Affleck.

Ama geçtiğimiz ay, bu kez magazin dışı, gerçek hayatın ta kendisi bir konu nedeniyle konuşulur oldu.

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54 yaşındaki Ben Affleck, geçtiğimiz nisan ayında önce babası Timothy Affleck 'i sonra haziran ayında da annesi Christopher Anne Boldt'u toprağa verdi.

Affleck ve Hollywood'da isim yapan kardeşi Casey bu konuda bir açıklama yapmayıp acılarını kendi içlerinde yaşadı.

Önce annesinin ölümü duyuldu, ardından da Ben'in kardeşi Casey, Venedik Film Festivali'nde, her iki ebeveynlerini de ardı ardına kaybettiklerini açıkladı.

Ben Affleck, her iki ebeveynini sadece bir buçuk ay arayla arka arkaya kaybetmenin nasıl bir duygu olduğunu GQ dergisine verdiği bir röportajda anlattı.



'BİR FANİ OLDUĞUNUZ GERÇEĞİ YÜZÜNÜZE ÇARPIYOR'

2026'nın bu kayıplar nedeniyle hayatında önemli bir yıl olduğunu hatırlattı Affleck.

Sonra da annesini ve babasını kaybetmenin, kendisini çocukluğu ve nasıl yetiştirildiği konusunda bir kez daha düşünmeye yönelttiğini söyledi.

Ben Affleck "Bütün bunlar gerçekten ağır şeyler. Anne ve babanızın değerini farklı şekillerde anlıyorsunuz... Bir fani olduğunuz gerçeği yüzünüze çarpıyor. Çocukluğunuzu, hayatınızı ve geri kalan zamanınızı nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsunuz" diye sürürdü sözlerini.

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DÜŞÜNDÜKÇE O KADAR DA FAZLA ZAMANI KALMADIĞINI FARK ETTİ

Yıldız, anne ve babasını kaybettikten sonra aslında hayatın ne kadar kısa ve gelip geçici olduğunun iyice farkın vardığını da saklamadı.

Affleck "Benim de geride belirli bir zamanım kaldığını fark ettim. Hayatın sonu genellikle bilgelik ve bütün soruların yanıtını bulmakla gelmiyor. Hayatınız boyunca çözemediğiniz şeyler yine öyle aynı şekilde çözülmemiş olarak kalıyor" dedi.

Bütün bunları düşündüğünde de Affleck söylediğine göre kendine şu soruyu sordu: "Peki ben hayatımın geri kalanını nasıl geçirmek istiyorum?" Hemen ardından aslında o kadar zamanı kalmadığını da fark etti söylediğine göre.

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'ANNEMİN GERÇEK DEĞERİNİ ÖLÜMÜNDEN SONRA ANLADIM'

Affleck annesi hakkında "Gerçekten inanılmaz bir kadındı. Onun ölümünden sonra yaşadığı hayatı ve kendisini çok daha derinden takdir ettim. Gerçek değerini ölümünden sonra anladım" diye konuştu.

Ben Affleck ilk olarak nisan ayında babası Timothy'yi 79 yaşında kaybetti. Ardından da haziran ayında annesi Chris 83 yaşında son nefesini verdi.

Affleck'in anne ve babası 1970'lerin başında evlendi. Ancak iki oğulları Ben ve Casey daha küçükken yollarını ayırdılar.

Affleck'in annesinin ölümü basın tarafından duyuldu. Fakat babasının da ondan önce hayata veda ettiği geçtiğimiz ay ortaya çıktı.

Casey Afflecm, Company adlı filminin Venedik Film Festivali kapsamındaki gösterimi sırasında bu gerçeği açıkladı. Filmini annesine ve babasına ithaf ettiğini belirten Casey Affleck "Bu yıl içinde ikisini de kaybettim. İkisi de benim için çok önemliydi" diyerek yaşadıkları kaybı gözler önüne serdi.