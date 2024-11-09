İki aşamalı oylama

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HEYECANLA BEKLENİYOR

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni büyük heyecan yarattı. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği törende kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenecek. İlk turdaki halk oylaması,pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde başladı.

TÖREN 8 ARALIK'TA

Oylama 13 Kasım’a dek sürecek. Her kategoride en yüksek oy alan 10 aday, ikinci kez halk oylamasına sunulacak. İkinci oylama sonunda finale kalmaya hak kazananlar, bu kez duayen isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek. Ödüller, 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek görkemli bir geceyle sahiplerine takdim edilecek.

SİZ DE OY VERİN

Beğendiğiniz isim ve yapımları zirveye taşımak için siz de pantenealtinkelebekodulleri.com adresindeki oylamaya katılabilirsiniz.