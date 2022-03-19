İki adamın yırtma hikayesi: Konteynır Brothers Hurdalık başlıyor!

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◊ Oyunculuğa nasıl başladınız? İkinizden de dinleyebilir miyiz?

- Mertkan Erkan: Oyunculukla tanışmam lisede oldu. Ardından Ankara Ortaoyuncuları’ndan gelen teklifi değerlendirip tiyatro yapmaya başladım. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü bitirdikten sonra “Konteynır Brothers Hurdalık” ekibiyle yollarımız kesişti.

- Serhat Osman Karagöz: Tarih öğretmenimin ısrarıyla tiyatro koluna girdim. Normalde kimseyi dinlemem ama ergenlik işte, hocamı dinledim. Liseden mezun olduktan sonra konservatuvarı kazandım ve hayalim gerçek oldu.



◊ “Konteynır Brothers Hurdalık”a kabul sürecinizi anlatır mısınız?

- Mertkan Erkan: Partnerim Serhat Osman Karagöz’ün önerisi üzerine Tüplü Televizyon’a ekiple tanışmak üzere çağrıldım. Hocamız Cem Tabak ve Tüplü TV ekibiyle çok sıcak bir enerji yakaladık, sonrasında süreç ilerledi.

- Serhat Osman Karagöz: Dijitalde iş yapmayı planlıyordum, teklif gelince de hemen kabul ettim.



YAZAR VE YAPIMCININ HEYECANI BENİ DE HEYECANLANDIRDI



◊ Senaryoyu okuduğunuzda neler hissettiniz? Sizce izleyiciler tarafından sevilecek mi?

- Mertkan Erkan: Senaryoyu okuduğumda absürt, günlük hayatta bu kadar yakından hiç göremeyeceğimiz ama aslında günlük hayattan da izler taşıyan bir hikaye gördüm ve çok heyecanlandım. İzleyicinin seveceğini düşünüyorum.

- Serhat Osman Karagöz: Okurken güldüm, fakat yaptığımız toplantıda yazarın ve yapımcının heyecanı beni daha çok heyecanlandırdı.

Bu iş bir yerlere gelirse o insanların heyecanı sayesinde olacağına inanıyorum. Yeniliğe ve farklı fikirlere açık bir ekiple çalışmak çok fiyakalı bir deneyim. Artık kalanı izleyicilerin takdiri diyorum.



◊ “Konteynır Brothers Hurdalık”ı kısaca anlatabilir misiniz?

- Mertkan Erkan: İnternette video çekerek hayatlarını değiştireceğine inanan iki adamın eğlenceli hikayesi diyebiliriz.

- Serhat Osman Karagöz: İki adamın yırtma hikayesi bu. Araba mezarlığında çalışan iki yakın arkadaşın hiç bilmedikleri bir dünyaya adım atmaya karar vermeleriyle yaşanan komik olaylar.



◊ Hurdalıkta çekilmesinin sebebini anlatır mısınız? Bir hikayesi var mı?

- Mertkan Erkan: Hurdalık bir metafor. Tabii ki bir hikayesi var. “Her canlı bir gün hurdalığı tadacak” dizimizin mottosu.

- Serhat Osman Karagöz: Bu işin felsefesi; işlevsiz, terk edilmiş, artık görünmez denen araba parçalarının bir başka arabaya nakledilmesindeki o ince ayrıntıda gizli.

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- Mertkan Erkan: Mertkan Dayım, bardağın sürekli dolu tarafını görmeye çalışan bir içerik makinesi. Kaba, küfürbaz gibi gözükse de kendine göre incelikleri olan bir karakter.- Serhat Osman Karagöz: Serhat Dayım hayallerinin peşinden gidemeyecek kadar karamsar, gergin, bir o kadar da gerçekçi bakabilen birisi. Aslında gerçeklerin farkında olması onu sinirli hale getiren en büyük özelliği. İkna edilmesi kolay, fakat ikna edildiği konuları eyleme dökerken de çabuk sıkılan bir karakter.- Mertkan Erkan: Dijitalde herkesin kendi zevkine göre içerikler bulması bir izleyici olarak bile bu kadar keyifliyken, oyuncu olarak da farklı karakterler canlandırma imkanı olması heyecan verici. Bu sebeple dijital projeleri sonuna kadar destekliyorum. Bu projede başta Cem Tabak olmak üzere tüm Tüplü TV ekibinin deneyimlerinden yararlanma şansım oldu diyebilirim.- Serhat Osman Karagöz: Dijital çağa ayak uydurmanın gerekliliğini savunan biriyim ve bu platformların Türkiye’de dizi sektörüne etkisini olumlu olarak değerlendiriyorum.Özgünlük ve görsel-işitsel kalitenin yanı sıra daha rahat bir anlatım dilinin olması dijital platformları, geleneksel televizyon dizilerinden farklı kılıyor. Bu projenin bana kattığı en büyük artı, bir sürü güzel ve yetenekli insan tanımam oldu.

BU SIRADAN İNSANLARIN SAMİMİYETİ ETKİLEYECEK

◊ Sizce bu projeyi diğerlerinden farklı kılan nedir?

- Mertkan Erkan: Bunu kelimelerle anlatmak zor ama seyirci izleyince hissedecektir diye düşünüyorum.

- Serhat Osman Karagöz: Dizideki her iki karakter de gerçek hayatta karşılaşacağımız, kendi hallerinde yaşayan sıradan insanlar. İkilinin samimiyetinin izleyiciye geçeceğini düşünüyorum.

HER BÖLÜMDE EĞLENDİK

◊ Şimdiye kadar çekerken en çok eğlendiğiniz sahne hangisi oldu?

- Mertkan Erkan: Ses yarışmasına hazırlanma sahnemde çok eğlenmiştik.

- Serhat Osman Karagöz: Her bölümde eğlendik ama birini seçmem gerekirse, “Survivor” bölümü çok eğlenceliydi.