İki adamın yırtma hikayesi: Konteynır Brothers Hurdalık başlıyor!

◊ Oyunculuğa nasıl başladınız? İkinizden de dinleyebilir miyiz?
- Mertkan Erkan: Oyunculukla tanışmam lisede oldu. Ardından Ankara Ortaoyuncuları’ndan gelen teklifi değerlendirip tiyatro yapmaya başladım. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü bitirdikten sonra “Konteynır Brothers Hurdalık” ekibiyle yollarımız kesişti.
- Serhat Osman Karagöz: Tarih öğretmenimin ısrarıyla tiyatro koluna girdim. Normalde kimseyi dinlemem ama ergenlik işte, hocamı dinledim. Liseden mezun olduktan sonra konservatuvarı kazandım ve hayalim gerçek oldu.
◊ “Konteynır Brothers Hurdalık”a kabul sürecinizi anlatır mısınız?
- Mertkan Erkan: Partnerim Serhat Osman Karagöz’ün önerisi üzerine Tüplü Televizyon’a ekiple tanışmak üzere çağrıldım. Hocamız Cem Tabak ve Tüplü TV ekibiyle çok sıcak bir enerji yakaladık, sonrasında süreç ilerledi.
- Serhat Osman Karagöz: Dijitalde iş yapmayı planlıyordum, teklif gelince de hemen kabul ettim.
YAZAR VE YAPIMCININ HEYECANI BENİ DE HEYECANLANDIRDI
◊ Senaryoyu okuduğunuzda neler hissettiniz? Sizce izleyiciler tarafından sevilecek mi?
- Mertkan Erkan: Senaryoyu okuduğumda absürt, günlük hayatta bu kadar yakından hiç göremeyeceğimiz ama aslında günlük hayattan da izler taşıyan bir hikaye gördüm ve çok heyecanlandım. İzleyicinin seveceğini düşünüyorum.
- Serhat Osman Karagöz: Okurken güldüm, fakat yaptığımız toplantıda yazarın ve yapımcının heyecanı beni daha çok heyecanlandırdı.
Bu iş bir yerlere gelirse o insanların heyecanı sayesinde olacağına inanıyorum. Yeniliğe ve farklı fikirlere açık bir ekiple çalışmak çok fiyakalı bir deneyim. Artık kalanı izleyicilerin takdiri diyorum.
◊ “Konteynır Brothers Hurdalık”ı kısaca anlatabilir misiniz?
- Mertkan Erkan: İnternette video çekerek hayatlarını değiştireceğine inanan iki adamın eğlenceli hikayesi diyebiliriz.
- Serhat Osman Karagöz: İki adamın yırtma hikayesi bu. Araba mezarlığında çalışan iki yakın arkadaşın hiç bilmedikleri bir dünyaya adım atmaya karar vermeleriyle yaşanan komik olaylar.
◊ Hurdalıkta çekilmesinin sebebini anlatır mısınız? Bir hikayesi var mı?
- Mertkan Erkan: Hurdalık bir metafor. Tabii ki bir hikayesi var. “Her canlı bir gün hurdalığı tadacak” dizimizin mottosu.
- Serhat Osman Karagöz: Bu işin felsefesi; işlevsiz, terk edilmiş, artık görünmez denen araba parçalarının bir başka arabaya nakledilmesindeki o ince ayrıntıda gizli.
BU SIRADAN İNSANLARIN SAMİMİYETİ ETKİLEYECEK
◊ Sizce bu projeyi diğerlerinden farklı kılan nedir?
- Mertkan Erkan: Bunu kelimelerle anlatmak zor ama seyirci izleyince hissedecektir diye düşünüyorum.
- Serhat Osman Karagöz: Dizideki her iki karakter de gerçek hayatta karşılaşacağımız, kendi hallerinde yaşayan sıradan insanlar. İkilinin samimiyetinin izleyiciye geçeceğini düşünüyorum.
HER BÖLÜMDE EĞLENDİK
◊ Şimdiye kadar çekerken en çok eğlendiğiniz sahne hangisi oldu?
- Mertkan Erkan: Ses yarışmasına hazırlanma sahnemde çok eğlenmiştik.
- Serhat Osman Karagöz: Her bölümde eğlendik ama birini seçmem gerekirse, “Survivor” bölümü çok eğlenceliydi.