İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? Annesi ve babasını koronadan kaybetmişti

Yazar ve sunucu kimliğiyle tanınan İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Okulda açılan sınavı kazanarak spikerliğe başladı. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyon ekranlarına ilk kez çıktı. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katıldı. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yaptı. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunan İkbal Gürpınar, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdürlüğünü üstlendi. Halkla İlişkiler alanında da çalışan Gürpınar, çeşitli kitaplar kaleme aldı. Seslendirdiği şiirler ve şarkılarda ilgi görmüştü.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran daha sonrasında annesi, babası ve eniştesini de koronavirüsten kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar taburcu oldu. Yaşadıklarını paylaşan İkbal Gürpınar, "'Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz. Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını Doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah. Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin. Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın.Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz, dayanılacak gibi değil." ifadelerini kullanmıştı.