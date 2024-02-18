İhtarlara hiç uymadılar

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Filmin, gösterimi de durdurulmuştu. İlkim Karaca’nın avukatı Yasin Gökalp, bir açıklama yayınlayarak Aytaç Medya’nın ihtarlara uymadığını söyledi: “Ağustos 2023’ten beri yapımcı şirketlere ve ilgili diğer taraflara yönelik yapılan uyarı ve ihtarlar sonuçsuz kalmış, söz konusu şirketler ısrarla yaptıkları yanlışı devam ettirmişlerdir. Bunun üzerine gerekli hukuki adımlar atılmıştır. Ayrıca konuya ilişkin yapılan açıklamalarda müvekkilimiz İlkim Karaca’nın şahsına yönelik haksız ve hakaret içerikli iddialar yer almıştır. Bu tür talihsiz ve asılsız açıklamaları kesinlikle reddediyoruz.”



Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, “Yapımcı şirketlerin kendi başarısızlıklarını tarafımıza yüklemeye çalışmalarını kabul etmiyoruz” dedi.