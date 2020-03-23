İhsan Pere kimdir? Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşayan İhsan Pere'nin hayatına dair bilgiler

İhsan Pere (d. 1885 - ö. 1969) Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürü.

1918'de İngilizler'in İstanbul’u işgal ettiği sırada, posta ve telgraf gibi bütün haberleşme araçları İngilizler tarafından kontrol edilmeye başlanmıştır. İtilaf Devletleri'nin hüküm sürdüğü o günlerde İhsan Pere bütün baskı, tehdit ve denetimlere rağmen, Sirkeci’de yer alan Büyük Postane’nin bodrum katında, gizli bir hat kurarak bu sayede Anadolu’yla haberleşme ağı kurmuştur. Mim Mim Grubu ile birlikte hareket etmiştir.



Gizli PR Telgraf Teşkilatı sayesinde İstanbul’da yaşanan tüm gelişmeler kullanılan bu hattan Anadolu’ya aktarılmıştır. Gizli Telgraf Merkezi kurulduktan sonra Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti’nin Ankara ile haberleşmesi sağlanmıştır. İngilizlerin aramaları sonucu uzun bir süre bulunamayan bu gizli iletişim hattı daha sonra ihbar edilmiş; ancak, ihbar haberini duyan İhsan Pere, İngilizlerden önce davranıp bu hattı sökerek Süleymaniye’deki evinin çatısına kurmuştur.



Ankara ile yaptığı haberleşmeleri evinden sürdürmeye başlamıştır. Anadolu ile yaptığı gizli haberleşmede PR şifresi kullanılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda haberleşme noktasında önemli görevler üstlendiğinden dolayı İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasından sonra Pere soy adını almıştır.