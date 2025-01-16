İhanetle başlayan aşk günden güne büyüyor… Mutluluğu sende buldum sakın elimi bırakma!

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Ama tüm bunların ötesinde Hugh Jackman her zaman eşine ve çocuklarına olan bağlılığıyla, ömrünün nerdeyse yarısını birlikte geçirdiği karısına olan aşkıyla tanındı.

Ve her zaman “iyi aile babası” imajı vermesiyle takdir topladı.





HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLMİŞ…

Ancak hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı en sonunda ortaya iki yuva birden yıkacak yasak bir aşkın ortaya çıkmasıyla anlaşıldı.

Hugh Jackman, 27 yıl evli kaldığı ve birlikte iki çocuk büyüttüğü eşi Deborra lee Furness’tan Eylül 2023'te ayrıldığında çizdiği üzgün, bir başına kalmış halleriyle hayranlarını üzmüştü.

Hugh Jackman ve Deborra lee Furness ayrılığının ardından aylardır konuşulan bir ihanet öyküsü çıktı...

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Çift ayrılık açıklamalarını da birlikte yapmış, birbirlerine olan saygı ve sevgilerini koruyarak dost kalacaklarını duyurmuştu.

AYRILIK SONRASI YAŞANANLAR MEĞER FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİKMİŞ

Hugh Jackman ayrılıktan sonra film çalışmalarına devam etti, bol bol sosyal medya paylaşımı yaptı, hayranlarına ve yakınlarına iyi olduğunu ve ayrılık sonrası toparlandığını göstermek için epey uğraştı.

Deborra lee Furness ise pek ortalarda görünmedi, ayrılıkları hakkında konuşmadı ve şüphe çeken bir suskunluğa büründü. Bu suskunluğun aslında ihaneti ve büyük bir kalp kırıklığını gizlediği ise yakınlarda ortaya çıktı.

Bir oyunda birlikte rol alan Hugh Jackman ve Sutton Foster'ın verdiklkeri bu samimi fotoğraflar sadece rol arkadaşlığının değil yaşadıkları gizli aşkın da kanıtıymış

Daha bu ayrılığın yankısı sürerken Hugh Jackman’ın birlikte sahne aldığı tiyatro yıldızı Sutton Foster’la ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

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YASAK AŞK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Jackman ve Foster Broadway müzikali The Music Man’de birlikte rol almışlardı, Aralık 2021'den Ocak 2023'e kadar devam eden oyun süresince de aralarında derin bir bağ oluşmuştu.

Kırmızı halılarda sarmaş dolaş poz veren ikilinin çok yakın arkadaş oldukları, aralarındaki samimiyetin sebebinin de bu olduğu sanılıyordu. Dedikodular ise Sutton Foster’ın da Ekim 2024'te 10 yıllık kocası Ted Griffin'den boşanma davası açmasıyla iyice arttı.

HERKES ASLINDA GERÇEKLERİ BİLİYORDU

Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın aslında birlikte sahneye çıkarken aralarında bir aşk doğmuş, ikisi de evli olmalarına rağmen duygularına karşı koyamamışlardı.

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Ve iki evlilik de aslında bu yasak aşk uğruna bitmişti. Deborra lee Furness’ın tüm olup bitenlerden haberi olduğu, ihaneti öğrenmesine rağmen sustuğu iddia edildi.

Hugh Jakcman'ın ardından Sutton Foster da 10 yıllık evliliğini bitirip kocası Ted Griffin'den ayrılmıştı

Zaten Hugh Jackman ve Sutton Foster da artık bu aşkı saklamaktan vazgeçip el ele ortaya çıktıklarında aslında sanat çevrelerinde ve yakın dostları arasında herkesin bu yaşananları bildiği ama kimselerin çıkıp konuşmadığı da farklı kaynaklar tarafından dile getirildi.

SAKLANMAKTAN VAZGEÇTİLER, ARTIK HEP EL ELE!

İsimleri aylardır gündemden düşmeyen aşıklar en sonunda bu ayın hemen başında el ele ilk kez yakalandılar. Bunu da birkaç gün önce bir otoparkta onları kimseler görmüyor zannederken çekilen, öpüşüp koklaştıkları fotoğraflar izledi.

Aşklarını bir süre gizli kapaklı sürdüren ikili artık saklanmaktan vazgeçti

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Magazin dünyasının ünlü yasak aşıkları dün de el ele çıktıkları sabah yürüyüşünde görüntülendi.

Üstlerinde eşofmanları baş başa yürüyüş yapan Hugh Jackman ve Sutton Foster derin bir sohbete dalmış, yüzleri mutlu gülümsemelerle dolu bir şekilde yürürken fotoğraflarını çeken paparazzilere bile aldırmadılar.





NE ESKİ EŞLER NE DEDİKODULAR UMURLARINDA… MUTLULUKTAN BAŞLARI DÖNÜYOR

Bu günden güne filizlenen aşk Hugh Jackman hayranlarının çoğunu kızdırıp usta aktöre eleştiri oklarının yönelmesine neden olurken ve ihanete uğrayıp terk edilen eski eş Deborra lee Furness’ın da her an bomba açıklamalarla konuya dahil olma tehlikesi varken ikili bunların hiçbirini umursamıyor gibi görünüyordu.

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Aşkları ortaya çıktığından beri adları manşetlerden inmeyen Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın ilişkilerinin çok iyi gittiği, “kaygısız” ve “neşeli” oldukları ve büyük bir mutluluk yaşadıkları söyleniyor.

Hugh Jackman ve Sutton Foster'ın birlikte çok büyük bir mutluluk yaşadıkları ve haklarında ortaya atılan eleştirilere de aldırmadıkları söyleniyor

Hatta basına konuşan isimsiz kaynaklar ikilinin bu aşka düştüklerinden beri “hayatlarının en mutlu” günlerini yaşadıklarını anlatıyor.

BİRBİRLERİNİ ÖVMEYE DOYAMADILAR…

56 yaşındaki Jackman ve 49 yaşındaki Foster'ın kariyerlerinde birbirlerini destekledikleri ve Jakcman’ın Foster'ın “muazzam yeteneğini, bulaşıcı pozitifliğini ve ayakları yere basan doğasına” vurulduğu söyleniyor.

Sutton Foster da daha önce verdiği röportajlarda Hugh Jackman için “Hugh gelmiş geçmiş en harika adamlardan biri; inanılmaz bir rol arkadaşı. O bir rüya gibi, çok nazik ve yetenekli ve cömert. Oldukça harika biri. Gerçekten olağanüstü bir zaman geçiriyoruz” demişti.