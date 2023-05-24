İhaneti itiraf etti: Aramızdaki her şeyi kirlettim

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Dizinin yeni bölümünde;

Fuar için İzmir'e giden Türkan, tesadüf eseri Kartal Köksal ile tanıştı.

Havuz başında karşılaşan ve tartışmaya başlayan Somer ile Türkan'a Kartal müdahale etti.

Kartal'ın Türkan'a dokunması Somer'i çıldırttı.

SOMER, OTELİ AYAĞA KALDIRDI

İkili arasındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga ettiği kişinin otelin sahibi olduğunu öğrenen Somer, yaşadığı büyük acıdan da haberdar oldu.

Karısı ve 8 yaşındaki kızını trafik kazasında kaybetti... Acısı çok yeni...

Türkan'a fotoğrafları verne kişinin Nezahat olduğunu öğrenen Rüçhan, hesap sormak için Nesrin'in evine gitti.

İki kadın saç saça, baş başa kavga etmeye başladı.

Kendisini Kartal'a karşı borçlu hisseden Somer, ondan özür diledi.

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Somer'e ebir dizi nasihatte bulunan Kartal, Türkan ile ikisi için romantik bir de yemek organize etti.

Uzun süredir Kartal Köksal'a ulaşmaya çalışan Rüçhan ve Özer, Türkan'ın aradıkları kişi ile aynı otelde olduğunu öğrenince soluğu İzmir'de aldılar.

Yemek yedikleri sırada rahatsızlanan Türkan, odasına çıktı. Çocuğunun annesini yalnız bırakmak istemeyen ve peşinden giden Somer, ona vicdanını rahatsız eden bir itirafta bulundu.

Senden çıkıp gittiğim o gün ben aramızdaki her şeyi kirlettim

Geçmişin peşine düşen Dönüş, sandıkta bulduğu mektupları teker teker okudu.

İçinde kopan fırtınaları kimseye anlatamayan Dönüş, Nesrin ve Sadık tarafından evlat edinildiğini öğrendi.

DÖNÜŞ, EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ayrılığın acısını atlatmaya çalışan Türkan, ihanetle bir kez daha yıkıldı.

Derya'nın yurttan atıldığını öğrenen Sadık, ilk iş kızını aradı. Derya, babasını ikna etmek için yalan üstüne yalan söyledi.

Somer ile Türkan'ın boşanmasına bir türlü razı olmayan Rüçhan, her şeyi bitiren fotoğrafları kendisinin çektirdiğini söyledi.

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Eski Rüçhan'ın saçmalıklarıydı bunlar... Bana kız, bana küs, hatta benimle bağlarını kes ama Somer'in hiçbir suçu yok

Mustafa ve Derya'yı ayırmayı kafasına koyan Sevilay, Kalender Ailesi'nin evine giderek Nesrin'e gerçekleri anlattı.

SEVİLAY, DERYA'YI ELE VERDİ

Kızınız oğlumu kandırmış, aklına girmiş... Gizli gizli nikah masasına oturmuşlar. Evlenmişler!

Kendisine sunulan teklifleri teker teker değerlendiren Kartal, Türkan'dan yardım istedi.

İşin başında siz olacaksanız Korman Zeytincilik'in teklifini değerlendirebilirim

Düşünmek istediğini söyleyen Türkan, günün sonunda Kartal ile anlaştı.

Dizinin final sahnesinde;

Somer'in Türkan'ı Mine ile aldattığını öğrenen Rüçhan, oğluna çok kızdı. 'Mine beni anlıyor' diyen Somer'e gerçeği göstermek için harekete geçen Rüçhan, Ayvalık'a döner dönmez Mine'yi ziyarete gitti.

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Sözleriyle Mine'yi itiraf noktasına getirmeyi başaran Rüçhan, Somer'in Türkan'ın bebeğine yapılanları duymasını sağladı.

SOMER GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Ben delirmiştim artık. Türkan nispet yapar gibi hamile kaldı. Türkan damarıma basmasaydı asla itiraf etmezdim. Benim bu hayattaki tek vicdan azabım, tek pişmanlığım o bebeğin canına kıymaktı. Düşmanım bile olsa ben Türkan'ı o acıya terk etmeyecektim. Annesinin karnında bir bebeğin canına kıymak korkunç bir şey. Ben bunu yaptım... Ben bunu yaptım! Ben her gece kabus görüyorum. Bir bebek ağlıyor sürekli. Bir gölge geliyor. Kiraz'a uzanacak gibi oluyor... Soluksuz çığlık atmaya çalışırken uyanıveriyorum...

Türkan'ın başına gelenleri ilk kez birinci ağızdan duyan Somer, Kiraz'ı da alarak Mine'yi terk etti.