‘İhanete uğramasaydık bu aşk doğmazdı’ Eşleri tarafından aldatılıp sevgili olmuşlardı... Ünlü çift evlilik yolunda

Aslında yıllardır tanışıyorlardı hatta ailecek görüşüyorlardı. Çünkü eşleri birlikte çalışıyordu, yıllarca ekrana birlikte çıktıkları bir sabah programında sunucuydular.

Aralarındaki yakınlığın sebebinin de bu uzun yıllara dayanan dostluk olduğu söyleniyordu. Eşleri de bu iki ünlü sunucuya güvenmiş, her şeyden habersiz yaşayıp gidiyorlardı…

Bu ünlü dörtlü 2023 yılının en bomba magazin haberlerine konu olacaklarından habersizdi… ABD televizyonlarının en çok izlenen sabah programı Good Morning America’yı yıllarca birlikte sunan ünlü sunucular Amy Robach ve T.J. Holmes büyük bir skandala yol açan ve ikisinin de kovulmasıyla sonuçlanan yasak aşkın çok konuşulan kahramanı olmuşlardı.

İkisi de evliyken aralarında bir aşk doğan ve eşlerini aldatan iki ekran yıldızı ilişkileri ortaya çıkınca peş peşe eşlerinden boşandılar, sürekli olarak bu aşkın zaten evlilikleri bittikten sonra doğduğunu iddia ettiler.

O gün bugündür de aşklarını özgürce yaşamaya başladılar ve en sonunda nişanlanıp evlilik kararı aldılar… Hatta geçtiğimiz günlerde düğünlerine eski eşlerini de davet etmek istedikleri ortaya çıktı.

Ancak evlilik kararı alan tek çift onlar değil. Başta yazdığımız gibi aşkları hiç beklenmeyen bir şekilde başlayan bir başka çift de evlilik yolunda ilerliyor… Bu çift kim derseniz orası bir hayli ilginç…

Amy Robach ve T.J. Holmes’un aldatıp sonra da ayrıldıkları eski eşleri Andrew Shue ve Marilee Fiebeg de son iki yıldır büyük bir aşk yaşıyor. Zaten eskiden beri tanışan ve ihanetle sona eren evliliklerinin üzüntüsünü birbirlerinin omuzlarında atlatan ikili de en sonunda birbirlerine gönül vermişti.

Amy Robach’ın eski eşi Andrew Shue hem eski bir futbol yıldızı hem de birçok dizide rol almış ve tanınmış bir oyuncu. T.J. Holmes’un eski karısı Marilee Fiebeg de ABD’de epey tanınmış bir avukat.

Gelen son haberlere göre eşlerinin yasak aşkı ikisinin de evliliğini bitirdikten sonra aşk yaşamaya başlayan ikili şimdi de kendileri evlenmek istiyor.

Andrew Shue ve Marilee Fiebeg başlarına gelenlerden sonra temkinli olsalar ve işleri aceleye getirmek istemeseler de arkadaşlarına evlilik yolunda olduklarını söylüyorlarmış.

Shue ve Fiebig'in ilişkisi, eski eşleri Amy Robach ve T.J. Holmes'un skandalındaki en büyük sürpriz oldu.

Bu skandal onları yakınlaştırmış, birbirlerini zaten eskiden beri tanıdıkları için de aşka düşmeleri çok da zor olmamıştı.

Shue ve Fiebeg'in ilişkisi eski eşleri Amy Robach ve T.J. Holmes'un yasak aşkı ortaya çıktıktan bir yıl sonra başladı. Sonra da birlikte yaşamaya başladılar.

Bu iki “tuhaf” çifti de tanıyan kaynaklar durumu “Belki de her şey kaderdi” diye değerlendiriyor ve aslında aldatılan eski eşlerin birbirlerine karakter olarak daha uygun olduklarını söylüyor:





“Amy Robach ve T.J. Holmes tam birer parti insanı. Sakinlik onlara göre değil. Birbirlerini buldular. Andrew Shue ve Marilee Fiebeg ise daha sakin ve mantıklı insanlar. Bu durumda herkes daha mutlu olacak.”