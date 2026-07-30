Ä°hanete uÄŸradÄ±ÄŸÄ± yerde yeni bir hayat baÅŸlÄ±yor... Eski kocasÄ±na inat 45 yaÅŸÄ±nda, sevgilisinden hamile : ArtÄ±k gÃ¼nleri sayÄ±yoruz!

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Ã–yle bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk yaÅŸÄ±yorlardÄ± ve birbirlerini Ã¶yle Ã§ok seviyorlardÄ± ki bir Ã§ocuklarÄ± daha oldu. Herkes uzun yÄ±llar mutlu yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken iÅŸler Ã¶yle yÃ¼rÃ¼medi.
AralarÄ±na ihanet girdi, yuva yÄ±kÄ±ldÄ±. Åžimdi gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z hayatÄ±nÄ± birlikte kurduÄŸu yeni sevgilisiyle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na almaya hazÄ±rlanÄ±yor.
45 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 2012'de evlendiÄŸi FransÄ±z koreograf Benjamin Millepied ile 2024 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. KocasÄ±nÄ±n, kendisini genÃ§ bir kadÄ±nla aldatmasÄ±nÄ± sineye Ã§ekmedi ve boÅŸandÄ± Portman.
Ama bu evlilikten olan Ã§ocuklarÄ±yla birlikte eski kocasÄ±nÄ±n memleketi Fransa'da, Paris'te yaÅŸamaya devam etti.
BOÅžANIP KENDÄ°NÄ° TOPARLADI... YENÄ° BÄ°R AÅžKA ADIM ATTI
Hatta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼leri atlattÄ±ktan sonra orada kendine yeni bir hayat kurdu. Åžimdi bu hayatÄ±n pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± daha var.
Portman'Ä±n FransÄ±z mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ±, besteci ve oyuncu Tanguy Destable ile iliÅŸkisinden bir bebeÄŸi olacak. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez hamile olan oyuncu, doÄŸumuna az kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla duyurdu.
Natalie Portman, aÃ§Ä±k bir pencere Ã¶nÃ¼nde fotoÄŸrafÃ§Ä± Shelby Duncan'a verdiÄŸi pozunda artÄ±k son demlerine gelen hamileliÄŸini yani giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
Natalie Portman'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na aralarÄ±nda Julianne Moore, Jennifer Garner, Gwyneth Paltrow'un da bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ dostlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da takipÃ§isinden beÄŸeni ve tebrik mesajÄ± geldi.
Portman, FransÄ±z kocasÄ± Benjamin Millepied ile boÅŸandÄ±ktan sonra da bir ayaÄŸÄ± Paris'te yaÅŸÄ±yor. Hattas yeni aÅŸkÄ± Tanguy Destable de bir FransÄ±z.
Oyuncu, boÅŸandÄ±ktan bir sÃ¼re sonra birlikte olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Tanguy Testable ile bir bebek beklediklerini bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda duyurdu.
Portman, hamileliÄŸinin duyulmasÄ±ndan sonra Harper's Bazaar'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bu yeni bebek iÃ§in minnettar olduÄŸunu belirtip "Bu bir ayrÄ±calÄ±k ve bir mucize" diye konuÅŸmuÅŸtu.
BabasÄ± tÃ¼p bebek konusunda Ã§alÄ±ÅŸan bir kadÄ±n doÄŸum uzmanÄ± olan Natalie Portman, bazÄ± kadÄ±nlarÄ±n Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in ne kadar Ã§abaladÄ±klarÄ±nÄ± bildiÄŸini bu yÃ¼zden kendisinin baÅŸÄ±na gelen bu hamileliÄŸin bir mucize olduÄŸunu belirtmeden geÃ§emedi.
AralarÄ±nda doÄŸan aÅŸk evlilikle sonuÃ§landÄ±. Fakat mutlu evlilikleri Millepied'in Portman'Ä±, Camile Etienne adlÄ± genÃ§ bir kadÄ±nla aldatmasÄ±yla bitti.Â
Åžimdi Fransa'da tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± olan Tanguy Destable ile yeni bir bebek sahibi olmaya hazÄ±rlanÄ±yor Portman. Bu arada Destable'nin FransÄ±z oyuncu Louise Bourgoin ile uzun bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu iliÅŸkiden iki Ã§ocuÄŸu bulunduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.
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