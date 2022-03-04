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İhanet şoku Nalan'a ağır geldi!

#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Kanal D
İhanet şoku Nalana ağır geldi

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız, yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan 33’üncü bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 8,38 reyting yüzde 19,45 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 8,99 reyting yüzde 19,18 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü bir kez daha Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Dizinin ekrana gelen bu bölümünde; Rafet, Pervin’den gelen hediye ile birlikte geçmişin hatıralarına savruldu. Alp’in anlattıklarını sindiremeyen Nalan, Sedat’la yüzleşti. Alp’ten intikam almaya karar veren Sedat ise Levent ile birlikte Alp’le kavgaya tutuştu. Alp’in adamlarının Nalan ve Sedat yürüyüşteyken karşılarına çıkması ise Nalan’ı çocuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Yaşanan bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı ise daha şimdiden merak konusu oldu.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...

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#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Kanal D

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