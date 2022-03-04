İhanet şoku Nalan'a ağır geldi!

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü bir kez daha Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Dizinin ekrana gelen bu bölümünde; Rafet, Pervin’den gelen hediye ile birlikte geçmişin hatıralarına savruldu. Alp’in anlattıklarını sindiremeyen Nalan, Sedat’la yüzleşti. Alp’ten intikam almaya karar veren Sedat ise Levent ile birlikte Alp’le kavgaya tutuştu. Alp’in adamlarının Nalan ve Sedat yürüyüşteyken karşılarına çıkması ise Nalan’ı çocuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Yaşanan bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı ise daha şimdiden merak konusu oldu.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...