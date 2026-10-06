Milyonların gözü önünde yaşanan ihanet bile onların yuvasını yıkamadı... Üstüne bir de çocuk yaptılar... 14'üncü yılımız kutlu olsun!

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Biri sinema dünyasının güzel yıldızı diğeri de sahnelerin yakışıklısı olunca hayranları da bu aşka büyük ilgi gösterdi.

Sonunda evlendiler ama bundan yedi yıl önce mutlu yuvalarının üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Ünlü şarkıcı, karısını bir yapımda oynadığı rol arkadaşıyla aldattı. El ele fotoğrafları bile yayınlandı.

Herkes boşanmalarını beklerken onlar birbirlerine kenetlenip bir çocuk sahibi daha oldular. Şimdi de evliliklerinde 14 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Bu öykünün kahramanları Justin Timberlake ile Jessica Biel.

44 yaşındaki oyuncu Jessica Biel ile 45 yaşındaki şarkıcı Justin Timberlake, 2012 yılından bu yana evliler. Çiftin 11 yaşında Silas ve Timberlake'in ihanet skandalından sonra dünyaya gelen 6 yaşında Phineas adında iki de oğlu bulunuyor.

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Biel ile Timberlake, evliliklerinin 14'üncü yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı.

Her ikisi de bu özel gün için ayrı ayrı paylaşımlar yaptı. Justin Timberlake, karısıyla sokakta el ele yürürken çekilen bir pozu paylaşıp "Yıl dönümümüz kutlu olsun" diye yazdı.

Jessica Biel de Timberlake ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafa yer verdi sosyal medya sayfasında. 'Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım' diye yazan Biel, başka paylaşımlar da yaptı.

Bunlardan birinde çocukları Silas ile Phineas'ın olduğu bir hatıraya da yer verdi.

Jessica Biel ayrıca kocasını yanağından öperken çekilen başka bir fotoğrafa da "Seni seviyorum" yazıp bir de kalp emojisi koydu.

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Şimdi böyle mutluluk tablosu sergiliyorlar ama 2019 yılında çiftin yuvasında kara bulutlar dolaşıyordu.

Justin Timberlake, Palmer filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans'taki bir barda el ele görüntülendi. Zaten kendisi de ihaneti inkar etmek yerine kabullendi.

Daha da ötesinde kamuoyunun gözleri önünde karısı Jessica Biel'den özür diledi.

Böylece ünlü çift evliliklerine bir şans daha verme kararına vardı. Sonrasında yıllar içinde boşanma söylentileri çıksa da Jessica Biel ile Justin Timberlake'in evliliği devam ediyor.