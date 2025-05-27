İhanet bile canını bu kadar yakmamıştı… 27 yıllık eski eşiyle aldığı evde şimdi yeni sevgilisiyle aşk yaşıyor…

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Bir süre saklı gizli yaşadıkları aşkı “yakalanınca” artık saklayamaz hale gelen taze aşıkların ilişkilerini bir adım öteye taşıdıkları anlaşıldı.

Hugh Jackman ve uğruna 27 yıllık yuvasını yıktığı sevgilisi Sutton Foster artık usta aktörün New York’taki evinde birlikte yaşamaya başladılar.





EŞYALARINI YAVAŞ YAVAŞ SEVGİLİSİNİN EVİNE TAŞIYOR

Yakın çevrelerinden sızan haberlere göre Sutton Foster Hugh Jackman’ın evine yavaş yavaş eşyalarını taşıyarak oraya göç etti.

Hugh Jackman’ın yaşadığı bu ev Hollywood’un yıldız oyuncusunun 2022 yılında eski eşi Deborra Lee Furness ile birlikte satın aldığı çatı katı…

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Uzunca bir süre Hugh Jackman tarafından aldatılan, bu durumun ortaya çıkmasından bir süre önce de çeyrek asrı geçmiş evliliği elinden giden eski eş Deborra Lee Furness’ın bir zamanlar kocasıyla oturduğu bu eve şimdi onun yeni aşkı Sutton Foster’ın taşınmasıyla birlikte yıkılmış durumda olduğu söyleniyor.

EVİ BİRLİKTE SATIN ALDIĞI ESKİ EŞİ YIKILMIŞ DURUMDA

İki aşık için “Birlikte yaşıyorlar, birbirlerinden ayrılmıyorlar. Sutton Foster eşyalarını yavaş yavaş Hugh'un evine taşıyor” denirken Deborra Lee Furness’ın döşerken “ruhunu kattığı” bu evde yaşananlar yüzünden çok üzgün olduğu konuşuluyor.

Aldatılan ve terk edilen eski eş Deborra Lee’nin Hugh Jackman’ın mutlu olmasını istediği ancak 27 yıllık evlilikten sonra flört konusunda bile acemileşmiş olan eski kocasının bir başka kadınla yaşamak için bu kadar acele etmesinden endişeli olduğu da söyleniyor.

56 yaşındaki Hugh Jackman ve 69 yaşındaki eski eşi Deborra Lee, New York'un Chelsea semtindeki çatı katını 2022 yılında 21 milyon dolara satın almıştı.

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TİYATRO SAHNESİNDE YAKINLAŞTILAR

440 metrekarelik daire New York’un en lüks semtlerinden birinde bulunuyor.

Hugh Jackman ve Sutton Foster geçtiğimiz günlerde bu gösterişli çatı katı daireye eşya taşırken görülmüştü.

Sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro sahnesinde de aktif olan Hugh Jackman ünlü bir tiyatro oyuncusu olan Sutton Foster’la aslında önceden tanışıyordu. İkili 2022’de birlikte başrol oynadıkları The Music Man adlı müzikal sahneye konurken giderek yakınlaştılar.

İKİSİNİN EVLİLİĞİ DE PEŞ PEŞE BİTTİ… GERÇEĞİ HERKES BİLİYOR AMA HERKES SUSUYORDU

Hugh Jackman yıllardır Deborra Lee Furness’la mutlu bir evlilik sürdüryor, herkes de usta aktörü iyi bir eş ve aile babası olarak tanıyordu. Ancak durumun böyle olmadığı ünlü çiftin evliliği bir anda bitince anlaşıldı.

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Sutton Foster da Hugh Jackman’la ilişkisi başladığında 10 yıllık evliydi.

İkili peş peşe eşlerinden boşandı. Sonra da söylentiler aldı başını gitti…

Aslında durumu tiyatro camiasından herkesin bildiği hatta Hugh Jackman’ın Hollywood’daki ünlü dostlarının da bu yasak aşktan haberleri olduğu ancak sustuğu iddiası ortaya atıldı.





ONLAR ÇOK MUTLU AMA ESKİ EŞE GÖRE BU BİR ORTA YAŞ KİRİZİ

Hugh Jackman ve Sutton Foster bir süre paparazzilerle kaçma kovalamaca oynadıktan sonra bu yılın hemen başında Los Angeles’ta çıktıkları bir akşam yemeğinden dönerken el ele yakalandılar.

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Sonra da artık bu ilişkiyi saklamaya çalışmaya gerek görmeyip her yerde el ele göz göze aşklarını özgürce yaşamaya başladılar.

Aldatılan ve yuvası yıkılan eski eş Deborra Lee çok iyi tanıdığı eski kocasının bu ilişkisinin ve bu kadar çabuk aldığı kararlarını bir orta yaş krizinden kaynaklandığını düşünüyor.

İNTİKAMINI BOŞANMA DAVASIYLA ALACAK

Yine de uğradığı ihanet herkesin diline düştüğü için henüz görülmeyen boşanma davasında Hugh Jackman’dan çok yüklü bir tazminat alarak intikam alma peşinde anlatılanlara göre…

Eski aşıklar Hugh Jackman gencecik bir yıldız adayı iken Deborra Lee’nin yapımcılık koltuğuna oturduğu bir proje sırasında tanışıp evlenmişlerdi.

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