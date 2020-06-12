İğne İplik filminin konusu nedir? İğne İplik filminin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

Hint yapımı sinema filmi İğne İplik'in oyuncu kadrosu ve konusu film tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte İğne İplik filminin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

İğne İplik filminin konusu



Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri isitacak bir hikâye...



İğne İplik filminin karakterleri



Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant