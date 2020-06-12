İğne İplik filminin konusu nedir? İğne İplik filminin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
İğne İplik filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Hindistan sinemasının (Bollywood) ses getiren filmlerinden İğne İplik, gerek oyuncu kadrosu gerekse müzikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, İğne İplik filminin konusu nedir? İğne İplik filminin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...
Hint yapımı sinema filmi İğne İplik'in oyuncu kadrosu ve konusu film tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte İğne İplik filminin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
İğne İplik filminin konusu
Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri isitacak bir hikâye...
İğne İplik filminin karakterleri
Anushka Sharma – Mamta
Varun Dhawan Varun Dhawan- Mauji
Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası
Siddharth Bhardwaj – Bansal
Ashish Verma – Prashant
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