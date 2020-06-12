İğne İplik filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İğne İplik filminin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

İğne İplik filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Hindistan sinemasının (Bollywood) ses getiren filmlerinden İğne İplik, gerek oyuncu kadrosu gerekse müzikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Filmde Anushka Sharma, Varun Dhawan Varun Dhawan, Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav gibi isimler yer alıyor.

İğne İplik filminin konusu



Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri isitacak bir hikâye...



İğne İplik filminin karakterleri



Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant