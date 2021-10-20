İğne İplik filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İğne İplik oyuncu kadrosu

Haberin Devamı

İğne İplik filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan İğne İplik filminde Anushka Sharma Mamta karakterine, Mauji karakterine ise Varun Dhawan hayat veriyor.

İĞNE İPLİK FİLMİ KONUSU

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri isitacak bir hikâye...

İĞNE İPLİK FİLMİ OYUNCULARI

Filmde Anushka Sharma, Varun Dhawan, Raghuvir Yadav gibi isimler yer alıyor.

Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav– Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant