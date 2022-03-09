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İğne İplik filmi nerede çekiliyor? İğne İplik filmi konusu ve oyuncuları

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İğne İplik filmi nerede çekiliyor İğne İplik filmi konusu ve oyuncuları

Bollywood'un en sevilen yapımlarından olan İğne İplik filmi ekranlara geliyor. İğne İplik konusu ve oyuncuları ile izleyenlere samimi bir aşk hikayesini anlatacak. Peki, İğne İplik filmi nerede çekiliyor? İşte, İğne İplik filmi konusu ve oyuncuları...

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Sharat Katariya tarafından yönetilen ve Aditya Chopra ile Maneesh Sharma tarafından üretilen 2018 yapımı İğne iplik filmi oyuncuları ve konusu dikkat çekiyor. İşte İğne İplik filmi hakkında bilgiler...

İĞNE İPLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. İşinde patronundan saygı görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer.

İĞNE İPLİK FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Rohena Gera'nın üstlendiği, İğne İplik filmi oyuncuları arasında Tillotama Shome, Vivek Gomber, Ahmareen Anjum, Amit Chakrabarty yer alıyor.

İĞNE İPLİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Chanderi , Bhopal , Delhi ve Ghaziabad'da çekildi. Film, 28 Eylül 2018'de Hindistan'da gösterime girdi.

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