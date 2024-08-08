İfşa davasında karar verildi

Haberin Devamı

36. Best Model of Turkey yarışmasının ikincisi Seray Öztürk ile oyuncu Yılmaz Kunt arasındaki ‘ifşa davası’ karara bağlandı. Öztürk, 2 yıl süren dava sonunda beraat etti.

Yılmaz Kunt’un meslektaşı Sevda Erginci’yle aşk yaşadığı dönem Seray Öztürk’e sosyal medya üzerinden mesajlar attığı ve kendisiyle buluşmak istediği öne sürülmüş, söz konusu yazışmalar Öztürk’ün Instagram hesabından ifşa edilmişti.

Seray Öztürk ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada mesajları kendisinin paylaşmadığını, telefonunun ya da sosyal medya hesaplarının hack’lendiğini öne sürmüştü.



ŞÜPHEDEN UZAK DELİL YOK



‘Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme’ suçlamasıyla açılan dava, 2 yıl sonra karara bağlandı. Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi, Öztürk hakkında beraat kararı verdi. Kararın gerekçesinde, suçu ispatlayacak şüpheden uzak bir delil bulunmadığı ve söz konusu hesabın Öztürk’e ait olduğunun tespit edilemediği belirtildi.