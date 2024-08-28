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İdo Tatlıses: Oyunculuğa ramak kalmıştı

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#İdo Tatlıses#Yasemin Tatlıses#Saba Tümer
İdo Tatlıses: Oyunculuğa ramak kalmıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 07:59

İBRAHİM Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses’le birlikte ‘Saba Tümer’le Bu Yaz’ adlı YouTube programına konuk oldu.

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 Babasının izinden giderek şarkıcılığı seçen İdo Tatlıses, yıllar önce oyunculuk yapmak için anlaşma imzaladığını, ancak daha sonra projeden çekildiğini açıkladı: “Oyunculuk yapmama ramak kalmıştı. 6-7 yıl önce Fırat Parlak’la bir dizi projesi için anlaştık. ‘Sen’ şarkım o yaz patlayınca, Fırat Abi’den bölüm başına alacağım paranın iki katını, şarkım sayesinde bir günde kazanmaya başladım. Fırat Abi aradı, ‘Şarkıcılığa mı devam edeceksin?’ diye sordu. Ben de babamdan öğrendiğim, sevdiğim ve keyif aldığım işi yapmak istediğimi söyleyince dizi projesi rafa kalktı. Anlaşmayı feshettik.”

EĞİTİMİNİ ALDIM AMA HEVESİM YOK

İdo Tatlıses, eşinin de oyunculuk teklifleri aldığını söyledi. Yasemin Tatlıses ise “Hiç öyle bir hevesim, tutkum olmadı. Daha önce eğitim de aldım. İnanılmaz saygı duyuyorum oyunculuk yapanlara, çok zor bir iş. Ama şu saatten sonra benim için mümkün değil. İkiz bebeklerimle birlikte hayatım başka bir yöne evrildi” dedi.

Yapışık yaşıyoruz

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İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses’in yanından ayrılamadığını söyledi:

“Hep yan yana olalım istiyorum.” Yasemin Tatlıses de “İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz” dedi.

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#İdo Tatlıses#Yasemin Tatlıses#Saba Tümer

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