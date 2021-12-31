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İdo Tatlıses kimdir, kaç yaşında? İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli hakkında merak edilenler

#İdo Tatlıses#Yasemin Şefkatli #İdo Tatlıses Eşi
İdo Tatlıses kimdir, kaç yaşında İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli hakkında merak edilenler

İdo Tatlıses merak edilen isimlerden biri oldu. İbo Show konukları arasında İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses de bulunuyor. Babasının programına ilk defa konuk olan ünlü isim araştırılıyor. Peki, İdo Tatlıses kimdir, kaç yaşında?

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İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli araştırılıyor. İbo Show’un 2022 yılbaşı konukları arasında İdo Tatlıses de var. Babasının programına katılan İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlidir. İşte 1992 doğumlu olan İdo Tatlıses hakkında bilgiler

İDO TATLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses veya asıl adıyla İbrahim Tatlıses 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı ve DJdir. "İbrahim ve Derya'nın oğlu" kısaltmasından, İdo adını almıştır. Berklee College of Music'in Arrange and Producer bölümünde sertifika eğitimi almıştır.

Eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamladı. İş hayatına babası İbrahim Tatlıses'e ait olan Tatlıses Tv'de başlayan İdo Tatlıses 2013 yılında Dj'liğe başladı. Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamladı. 2014 yılında Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını attı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol aldı.

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

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İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi.. Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. Mankenlik ve modellik yapmaktadır.

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