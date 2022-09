İddialı bir sezon başlıyor... “Üç Kız Kardeş” bu akşam yayında

Haberin Devamı

Özgü Kaya (Türkan)

Yeni bölümleri biz de heyecanla bekliyoruz

◊ “Üç Kız Kardeş” yeni sezona başlıyor. İzleyicileri neler bekliyor bu sezon?

- Heyecanlıyım. Çok iddialı bir sezon bizi bekliyor. Hikâyemize yeni karakterler dahil oldu. Biz de her gelen yeni bölümde heyecanla bir sonraki adımı bekliyoruz.



◊ Sevilen bir dizide yer almak nasıl bir his?

- Hikâyeye çok inandığım ve sarıldığım bir yerden söylüyorum; bu benim için sürpriz olmadı. İzleyicinin en az bizim kadar seveceğini hissediyordum. Sokakta birçok insan ailesinden biriymişiz gibi karşılıyor bizi. Türkan’ın yaşadıklarına üzülüp ağladıklarını söyleyenlere bu hissiyatı geçirebildiğim için mutluyum. Güzel enerjiye sahip kocaman bir ailenin içinde olduğum için şükrediyorum.



◊ Türkan sıcak, fedakâr, ailesine düşkün biri. Siz de Türkan gibi misiniz?

- Türkan’la aile hassasiyetimiz benziyor. Benim de ailemle bağım çok kuvvetli. Kardeşim Efe’ye karşı da anaç bir yapım var, arada 3 yaş olmasına rağmen.



◊ İşinizde en büyük motivasyon kaynağınız nedir?

- Ben çok özeleştiri yapan biriyim, bu da beni disiplinli olmaya itiyor. Elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çabaladığım için genel olarak olumlu geri dönüşler alıyorum. Ve işimi yaparken de iyi hissediyorum.



◊ Olumsuz eleştiri aldığınızda ne hissediyorsunuz?

- Olumlu ya da olumsuz eleştirileri dikkate alıyorum, ancak işimi tutkuyla yaptığım için hiçbir şey işimi yapmama engel değil. Her yorumu işimde daha iyim olabilmem için ciddiyetle ele alıyorum. Oyunculuğuma destek olduğunu düşünüyorum.

Melisa Berberoğlu (Derya)

Ayvalık rüya gibi bir yer

◊ Öncelikle yeni sezonunuz hayırlı uğurlu olsun. Derya sabırsız, tez canlı biri. Siz öyle misiniz?

- Çok teşekkürler. Evet, ben de dünyanın en sabırsız insanlarından biriyim. Enerjim yüksek. Ama yaşım büyüdükçe sabırsızlığım biraz azaldı.



◊ Ayvalık’ta çekimler nasıl gidiyor? Şehir dışında çalışmanın avantajları neler sizin için?

- Çekimler çok iyi gidiyor. Ayvalık inanılmaz güzel; huzurlu, masalsı, rüya gibi bir yer. Burada çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İstanbul’un trafiğinden ve kaosundan uzakta çalışmak işime daha iyi konsantre olmamı sağlıyor.



◊ Oyunculuğun sizi besleyen tarafları neler?

- En çok besleyen taraflarından biri, bana farklı karakterleri canlandırma, anlama şansı vermesi. Sanki bir kez daha yaşama şansı yakalamak gibi. Edebiyatla, psikoloji ile çok daha yakından ilgilenmemi sağlaması da en besleyici yanlarından biri.



◊ Çekimler dışında kalan vakitlerinizde neler yapıyorsunuz? En çok ne yapmaktan haz alırsınız?

- Boş kalan vakitlerimde düzenli olarak spor yapıyorum. Bir yandan tango eğitimi almaya başladım. Bol bol film izliyorum, kitap okuyorum.



◊ Gelecekte “Mutlaka bu projede yer almalıyım” veya “Bu karakteri canlandırmalıyım” dediğiniz bir proje/karakter var mı?

- En çok istediğim şeylerden biri oyunculuğumu beyazperdeye taşımak. Hiç durmadan, duyulmaya ihtiyacı olan hikâyeleri seyirciye anlatmak en büyük tutkularımdan biri.

Almila Ada (Dönüş)

Aile benim için her şey

◊ Dönüş sakin, düşünceli bir karakter. Sizin onunla benzer yönleriniz var mı?

- Kendime benzettiğim bazı noktalar var. Ben de oldukça sakinim ve aileme düşkünüm. Onunki gibi yakın çevremle küçük bir balonda yaşadığım bir hayatım var diyebilirim.



◊ “Üç Kız Kardeş” aile sıcaklığını yansıtan bir dizi. Siz kardeşlik ve aile bağını nasıl tanımlarsınız?

- Üç kız kardeşin ailesine ve özellikle birbirlerine olan düşkünlüğünü ön planda tutmaya özen gösteriyoruz. Aile benim için her şeydir. Çekirdek ailede büyüdüm, her konuda yakınız, paylaşımda bulunuruz. Her adımımda annemle babamı dağ gibi arkamda hissetmek benim için büyük şans.



◊ Hayatınızdaki en büyük motivasyon kaynağı nedir?

- Beni hem hayatımda hem de kariyerimde motive eden şey mutluluk. Durgun, bir şeylerin yolunda gitmediği günlerde sevdiklerimden aldığım destek, daha iyi ve mutlu günlerin hayalini kurmak, beni motive ediyor.



◊ Oyunculuğun sizi besleyen tarafları neler?

- Empati duygumu iyileştirdiğini düşünüyorum. Örneğin oynadığım karakterin Türkiye’deki çoğu kadınınkine benzer bir derdi varsa, o kişiyi canlandırıp ortak bir derdi anlatmak bana kendimi iyi hissettiriyor.



◊ İlgi alanlarınız neler?

- Pointe Studyo isimli online bir spor/eğitim platformum var. Bale, fitness ve yoga dersleri veriyoruz. Setten geriye kalan vaktimde onu yönetiyorum. Set yoğunluğuma göre haftanın 2-3 günü spora vakit ayırıyorum. Evde vakit geçirmeyi, misafir ağırlamayı ve yemek yapmayı çok seviyorum.