İcralık oldum, evden atıldım

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Başına gelenleri Magazin Burada’ya anlatan oyuncu, konuşurken gözyaşlarına boğuldu. İntiharın eşiğine geldiğini söyleyen Keçeci, kendisine destek olmayan sektöre sitem etti:

“İcralığım. Pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Şu an belki 10 defa intihar etmiştim.”

Cenazeme gelmeyin

İş bulamadığı için isyan eden Metin Keçeci, “Beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için de konuşuyorum” dedi.