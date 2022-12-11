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İclal Aydın: Memur gibi çalışıyorum

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#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Film Gibi Hayatlar
İclal Aydın: Memur gibi çalışıyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 12:52

Kaleme aldığı “Üç Kız Kardeş” romanı aynı adla televizyon ekranına uyarlanan İclal Aydın, “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Ünlü oyuncu ve yazar, eserlerini kaleme alırken memur gibi çalıştığını söyledi: “Gerçek bir memur gibi çalışıyorum. 06.30’da yazı masamın başındayım. İki kere yemek arası veririm. 21.30’da yatarım.”

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İclal Aydın, Hülya Koçyiğit’in sunumuyla TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Kaleme aldığı “Üç Kız Kardeş” romanı aynı adla televizyon ekranına uyarlanan ünlü yazar ve oyuncu, “Üç Kız Kardeş, Türkiye’nin çok sevilen kitaplarından bir tanesi oldu. 500 bin resmi rakamı var neredeyse. Bu hakikaten dünya için de sayılı bir başarı” dedi.

İclal Aydın: Memur gibi çalışıyorum

YAZARKEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEM

Yazarken bir memur gibi çalıştığını belirten İclal Aydın şöyle konuştu: “Ben keşfe çok inanıyorum. Yeni yazarları ve kalemleri keşfetmeyi çok seviyorum. Bazen hiçbir şey hissetmediğim günlerim oluyor. Ama artık öğrendim. O aslında bir biriktirme dönemi. Arkalarda doluyor. Ve bir sabah bir kalkıyorum diyorum ki ‘hikâyem hazır’. Ne anlatacağımı bildiğim andan itibaren gerçek bir memur gibi çalışıyorum. 05.30’da ayaktayım, 06.30’da yazı masamın başındayım. Yazarken kimseyle görüşmem, telefonları açmam, televizyon izlemem, herhangi bir şey okumam. Verdiğim tarihte onu yetiştiririm. İki kere yemek arası veririm, üç kahve içerim ve 21.30’da yatarım.”

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YENİ KİTAP GELİYOR

İclal Aydın programda okurlarına yeni kitap hazırlığında olduğunun müjdesini de verdi: “Bu kez bir ara kitap yapacağım. Bir hikâye kitabı gelmeyecek ama mesleki anılarımdan çıkarak yazdığım öykülerden bir kitap geliyor. Çok kıymetli heykeltıraş arkadaşım Ozan Ünal da kitabın çizimlerini yapıyor. Resimli bir kitap diyemeyeceğim, çok şahane eskizlerin, çok güzel çizimlerin olduğu bir küçük anı kitap gibi.”

 

 

 

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#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Film Gibi Hayatlar

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