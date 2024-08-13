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İclal Aydın: Ayvalık'tan taşındım

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#İclal Aydın#Oylum Seçin#Ayvalık
İclal Aydın: Ayvalıktan taşındım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 14:08

İclal Aydın, sunuculuğunu Oylum Seçin'in yaptığı "Kum Saati" programına konuk oldu.

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Programda "Yeni romanım 'Salkım Sokak No:3' eğer dizi olursa kitaptaki Nevzat karakterini Uraz Kaygılaroğlu oynasın isterim." diyen İclal Aydın, Kaygılaroğlu'nun oyunculuğunu beğendiğini söyledi.

BİR TİYATRO OYUNU YAZACAĞIM

"Bu yıl bir tiyatro oyununda yer alacak mısınız?" sorusunu Aydın "Bir zamanlar oynadığım oyunlar oldu ama uzun zamandır tiyatroda yer almıyorum. Fakat bir oyun yazacağım." diye cevapladı.

YER DEĞİŞTİRMEK RUHUMA İYİ GELİYOR

"Ayvalık’ta günleriniz nasıl geçiyor?" sorusuna ise İclal Aydın "Yer değiştirmek ruhuma iyi geliyor. Şu an Foça’da yaşıyorum." cevabını verdi.

İclal Aydın: Ayvalıktan taşındım


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#İclal Aydın#Oylum Seçin#Ayvalık

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