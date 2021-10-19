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İçimizden Biri final mi yapıyor, ne zaman? İşte, İçimizden biri dizisi final fragmanı

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İçimizden Biri final mi yapıyor, ne zaman İşte, İçimizden biri dizisi final fragmanı

Ekranların komedi türündeki yeni dizilerinden İçimizden Biri final mi yapıyor, ne zaman soruları izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Yeni yayın döneminde Show TV'de başlayan dizi dikkat çekici konusu ve başarılı oyuncularıyla izleyiciden tam not almıştı. Peki, İçimizden Biri dizisi final mi yapacak, ne zaman, hangi kanalda? İşte İçimizden Biri oyuncuları ve final fragmanı...

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Ekranların komedi türündeki yeni dizilerinden İçimizden Biri final mi yapıyor, ne zaman soruları izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Yeni yayın döneminde Show TV'de başlayan dizi dikkat çekici konusu ve başarılı oyuncularıyla izleyiciden tam not almıştı. Peki, İçimizden Biri dizisi final mi yapacak, ne zaman, hangi kanalda? İşte İçimizden Biri oyuncuları ve final fragmanı...

İÇİMİZDEN BİRİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Adem ile Havva'nın ailelerine rağmen tutundukları aşk hikayesini anlatan İçimizden biri 6. bölüm ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Final fragmanında Adam ve Havva'nın evlendiği tanıtım izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aileleri tarafından evden kovulan Adam ve Havva'nın aşkları için mücadelesi eğlenceli anlara sahne olacak. İkilinin her şeye rağmen birbirinden vazgeçmediği evlilik sahnesiyle bir kez daha kanıtlanmış olacak.

İÇİMİZDEN BİRİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

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İçimizden Biri dizisi 19 Ekim Salı akşamı saat 20:00'de Show TV ekranlarında final bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU NEDİR?

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam’ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris’e de hayran kalır ve oraya yerleşir. Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva’yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur.

Adam Havva’ya evlenme teklif eder fakat Havva’nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar’dan ötürü hayır diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman’dır. Adam aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva’nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkâr’ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva’ya bir damat adayı bulmak yoktur. Havva gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam’ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır…

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI

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Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İÇİMİZDEN BİRİ FİNAL FRAGMANI

 

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