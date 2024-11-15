Icardi'ye şiddet suçlaması

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GALATASARAY’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığının ardından ülkesi Arjantin’e dönmüştü. Wanda Nara ile çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayan Icardi’nin gözaltına alındığı iddia edildi.

Icardi’nin, Wanda Nara ile buluştuğu binaya L-Gante’nin girmesini yasakladığı ve burada olay çıkardığı da öne sürüldü.

Wanda Nara’nın ise polisi arayarak Icardi’yi şikâyet ettiğini avukatı Ana Rosfeld doğruladı.

Wanda Nara, ünlü futbolcu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmasını da talep etti. Mahkeme, Icardi’den Wanda Nara’ya yönelik rahatsız edici eylemlerden kaçınmasını ve bugün görülecek mahkemeye gelmesini emretti.

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Arjantinli gazeteciler, “Mauro’nun Wanda’ya şiddet uyguladığı ve buna dair güvenlik görüntülerinin olduğunu öğrendik. Wanda, Icardi’yi kendisinden 70 bin dolar çalmakla da suçluyor” dedi.

Arjantin Medeni ve Ticaret Kanunu’nun 721. maddesine göre, boşanma sürecinde veya acil durumlarda hâkim, eşler ve çocuklar arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla geçici önlemler alabiliyor. Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin boşanma sürecinde de bu çerçevede tedbir kararları alındığı öne sürüldü.

Galatasaray Kulübü ise Icardi’nin evinde istirahat ettiğini belirterek iddiaları yalanladı: “Spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sporcumuz yıpratılmak isteniyor.”