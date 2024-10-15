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Icardi ile Wanda Nara'dan barışma pozlarını paylaşmaya devam

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Arjantin
Icardi ile Wanda Naradan barışma pozlarını paylaşmaya devam
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:22

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın evlilik bilmecesi magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

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İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi.

Icardi, Süper Lig’e verilen arayla birlikte soluğu Arjantin’deki eşinin yanında aldı. Barıştıklarını sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarla duyuran futbolcu, sonrasında da eşiyle yeni kareler paylaşmaya devam etti. Icardi, son paylaşımına manidar bir not düştü:

Icardi ile Wanda Naradan barışma pozlarını paylaşmaya devam

“İnsanların çok konuşarak ne kadar az şey bildiklerini göstermelerine bayılıyorum. Hâlâ anlamadılar ve hâlâ anlamıyorlar. Olmak istemediğimiz her şeyi temsil edenler!” Bu barışma Galatasaray camiasında da kafaları karıştırdı. Icardi’nin önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edildi.

 

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Arjantin

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