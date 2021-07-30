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Televizyon
Haber Giriş: 30.07.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses'ten Selin Yeninci'ye: Ne beter oyuncuymuşsun

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İbrahim Tatlıses'ten Selin Yeninci'ye: Ne beter oyuncuymuşsun

İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci’ye yaptığı övgü dolu yorumla dikkat çekti. Tatlıses, oyuncuyu sosyal medyadan tebrik etti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, İbrahim Tatlıses’in dikkatini çekti.

Tatlıses, oyuncunun dizideki performansına olan hayranlığını sosyal medya hesabında dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, Yeninci hakkında şöyle yazdı: “Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim. Maşallah, alkışlıyorum.”

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