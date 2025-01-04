İbrahim Tatlıses'ten Ferdi Tayfur'a gözyaşlarıyla veda: Prens sana uğurlar olsun

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Tayfur'un yakın dostların İbrahim Tatlıses, usta sanatçıyı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İBRAHİM TATLISES: PRENS SANA UĞURLAR OLSUN'

"Orhan Baba ellerinden öperim. Ben rahmetliyle görüntülü bir görüşme yaptım 1 hafta önce. Arabesk müzik prensini kaybetti. O bir prensti. Mekanı cennet olsun. Burada olmaktan üzüntü duyuyorum. Herkes bir gün ölümü tadacak. Fuarda minder atarlardı. Ferdi abi geldi minder bitti dedi. Minder atıyorlar dedi. Sonra öğrendik ki o minder tezahuratmış. Fuar öyle bir fuardı. Fuar ondan da sorulur diyebilirim."

"Ferdi Tayfur hayranları ölümüne var, ölümüne. Prens sana uğurlar olsun. Benim bu halimden üzüntü duymayın. Üzülürüm. Her şey Allah'tan. Başımız sağ olsun. Ülkemizin, sanat camiamızın başı sağ olsun. Kısmet neyse o olacak. Sen de harika görevler yaptın. Maltepe'de pavyonda çalışıyorum. Derbeder filmi oynuyor. İçerisi izdaham. İbrahim Tatlıses dedik. Zar zor girebildik. "

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ORHAN GENCEBAY : BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORDUK

Sevgili kardeşim şu anda son yolculuğuna çıkıyor. Fakat bu dünyada kim ne yaptıysa iyi yapmalı diyoruz ya. O dünyadaki görevini en iyi şekilde yaptı. Onu sevenleri iyi anladı. Kimseye nasip olamyan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Çünkü o kadar güzel çalışmalar yaptı ki. 60'ların sonundan itibaren. Ben 69'un sonunda halkımızın takdiriyle tanınmış biriydim. Fakat 75 yılında Çeşme ile halkımız Ferdi'ye büyük ilgi gösterdi. Bizi 70'lerde öyle bir hale getirdiler ki Ferdici Orhancı diye.



70'li yıllar çok zor yıllardı bizi de ayırmışlardı. Ama biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çok yalan söylüyorlardı. Haberi yeğeninden aldım. O benim sevgili kardeşim. Hz. Mevlana der ki Bu dünyada iki alem vardır Maddi ve manevi alem. Maddi alemde her şey elle tutulur.

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Şu anda 38 derece ateşim var özür diliyorum karşınıza bu şekilde çıktım. Sevgili kardeşimizi uğurlamaya gelmemiz birinci görevimizdi. Sanatı sanatçı yapar. Bizler alkışlarla yüceliyoruz tabii ki ama emeğin karşılığı olarak bunu yaparsak her şey daha iyi olacak.