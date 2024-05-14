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İbrahim Tatlıses yıllar sonra Bakü’de

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#İbrahim Tatlıses#Azerbaycan#Bakü
İbrahim Tatlıses yıllar sonra Bakü’de
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 09:13

İbrahim Tatlıses önceki gece Azerbaycan’ın Bakü kentinde hayranlarıyla buluştu.

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Yıllar sonra Azerbaycanlı hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı, Günay Bakü Restoran’da sahneye çıktı.

Mekanın hınca hınç dolduğu gecede İbrahim Tatlıses hem duygusal hem de eğlenceli eserleriyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Azerbaycan’ın birçok ünlü sanatçısı ve iş insanları da İbrahim Tatlıses’i dinlemeye gelenler arasındaydı.

İzleyenler arasında bulunan Azerbaycanlı sanatçı Günel ile de düet yapan İbrahim Tatlıses’in Bakü sahnesi havai fişek gösterisiyle son buldu.

 

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#İbrahim Tatlıses#Azerbaycan#Bakü

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